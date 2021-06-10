Laschet’in kampanya timinde Tanit Koch var!

ALMANYA’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak katılacak Armin Laschet, seçim kampanyası timinin başına Almanya’nın en yüksek tirajlı Bild gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Tanit Koch’u getirdi. 2016-2018 yılları arasında Bild’in ilk kadın Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Tanit Koch’un, hem sosyal medyada Armin Laschet’in daha fazla yer almasına ağırlık vereceği hem de basınla ilişkilerini koordine edeceği belirtildi. Aynı zamanda Almanya’nın en yoğun nüfuslu eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Başbakanı olan Armin Laschet, “Tecrübeli bir gazeteci ve komünikasyon uzmanı olarak Tanit Koch’un timimizde görev almasından memnuniyet duyuyorum” açıklamasında bulundu. AY SONUNDA BAŞLAYACAK

2018 yılında Bild’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt ile anlaşamadığı için Almanya’nın en büyük yayın kuruluşu Axel Springer’den ayrılarak özel televizyon kanalı RTL’e transfer olan Tanit Koch’un CDU’nun Berlin’deki genel merkezi Konrad Adenauer Evi’ndeki yeni görevine bu ay sonunda başlaması öngörüldü.

ESKİ BILD’CILER

Almanya’da daha önceki yıllarda yapılan genel seçimlerde de hem CDU/CSU’nun hem de Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayları eski ‘Bildcilerden’ seçim kampanyalarında danışmanlık hizmeti aldı. Almanya’nın eski başbakanlarından Helmut Kohl’ün başbakan adayı olarak katıldığı 1976, 1980 ve 1994 yılındaki gelen seçimler öncesi sürdürülen kampanyaları Bild gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Peter Bönisch yönlendirdi. Hatta Peter Bönisch, 1983 yılında Helmut Kohl tarafından hükümet sözcüsü görevine getirildi. Daha sonraki yıllarda Bild’in Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Bela Anda da SPD ile Yeşiller’in Gerhard Schröder başbakanlığında oluşturduğu koalisyon hükümeti döneminde 2002-2005 yılları arasında Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 2002 yılında da haftalık Bild am Sonntag gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Michael Spreng, CDU/CSU’nun başbakan adayı Edmund Stoiber’in seçim kampanyası timinin başında yer aldı. Ancak Stoiber, dönemin SPD’li başbakan adayı Gerhard Schröder karşısında başarılı olamadı.