Laschet’i karalama kampanyası

AYNI zamanda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Laschet’in eyaletteki bar ve kulüplerinin açılmasına izin vermesi nedeniyle Kovid-19 dalgasının yeniden artacağını ileri süren Yeşiller’li ve Sol Parti’li bazı politikacılar sosyal medyada sert eleştirilerde bulundular. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Münster adayı Fabian Müller, Laschet’i çocukların yaşamını sistematik olarak tehlikeye atmakla suçladı. Yeşiller milletvekili Kai Gehring de ‘LaschetWelle’ etiketiyle attığı twette “CDU/CS’ya değil, Yeşiller’e oy verin” çağrısında bulundu. Sol Parti Federal Meclis milletvekili Jan Korte de, Laschet’i, uyguladığı politikayla çocuk ve gençlerin yaşamlarını tehlikeye sokmakla suçladı. Korte, bundan sonra Kovid-19’a yakalanacak ve öleceklerden Armin Laschet’in sorumlu olacağını da ileri sürdü.

LASCHET: SUÇLAMALAR SAÇMA

Robert Koch Enstitüsü ise Kovid-19 vakalarındaki artıştan Laschet’in sorumlu tutulmasının saçma olduğunu açıkladı. RKI verilerine göre Armin Laschet’in iktidarda olduğu KRV’de 100 bin nüfus başına 96 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybederken, Yeşiller’in iktidara ortak olduğu Brandenburg’da bu rakamın 151 ve Hessen’de de 120 olduğu belirtildi. Armin Laschet ise kendisine dönük asılsız suçlamaları saçma bulduğunu söyledi. Aynı zamanda CDU Genel Başkanı olan Laschet, “Umarım en kısa zamanda ülkemizi ve halkımızı ilgilendiren gerçek ve somut konulara döneriz. Ben şimdiye kadar hep dürüst seçim kampanyaları sürdürdüm. Bundan sonra da öyle olmasını isterim. Benim stilim bu. Bu stilimi koruyacağım” dedi.