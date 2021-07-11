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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 11.07.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Langwasser Kültür Merkezi yenilendi

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Langwasser Kültür Merkezi yenilendi

Nürnberg’deki en eski kültür sanat binası olan Langwasser Kültür ve Toplum Merkezi binası yenilendi.

ŞEHİR kütüphanesi, yiyecek, içecek ve ticaret merkezleri de yeni binada yerini aldı. Resmi açılış töreni, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg Kültür Dairesi Müdürü Prof. Dr. Julia Lehner, Planlama ve İnşaat Danışmanı Daniel F. Ulrich, Dr. Sparkasse Nürnberg’in gelecekteki vakfının başkanı Matthias Everding ve Langwasser Kültür ve Toplum Merkezi’nin yöneticisi Walter Müller-Kalthöner, koronavirüs önlemleri çerçevesinde cuma günü yapıldı. Bilindiği gibi, 25’inci Nürnberg Türkiye-Almanya Film festivali de yenilen bu kültür evinde 18 Temmuz’da başlayacak ve 25 Temmuz’a kadar devam edecek.

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