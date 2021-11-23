Landshut’ta ‘Yunus Emre’yi Anma ve Anlama Etkinliği’ düzenlendi.

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ETKİNLİĞE Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, Münih Eğitim Ataşesi Mustafa Çakır ve Münih Din Hizmetleri Ataşesi Ataşemiz Sıddık Yılmaz da katılıp birer konuşma yaptı. Çakır, “Çok verimli ve bir o kadar da etkileşimli bir etkinlik oldu. Bilgilerimizi paylaştık, yeni projeler konusunda fikir ve gönül birliği yaptık” dedi. Landshut Ditib Yunus Emre Camisi Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, “Bugün Yunus Emre’yi Anma programını derneğimizde gerçekleştirdik. Programa teşriflerinden dolayı Münih Başkonsolosumuz Mehmet Günay , Eğitim Ataşemiz Prof. Dr. Mustafa Çakır ve Din Hizmetleri Ataşemiz Sıddık Yılmaz beylere teşekkür ederiz. Dernek üyelerimize, dernek başkanlarına ve din görevlilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Programda emeği geçen dernek yönetimine, din görevlimiz Kadir Kınık hocaya, kadın kolları ve başkanı Azime Hal hanıma, Türkçe öğretmeniz Zeynep Karayazı hanıma ve gençlerimize şükranlarımızı arz ederiz. Dernek üyesi gençlerin ilahi korosu ve tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Programın son bölümü ney ve ud eşliğinde Mehmet Doğan ve Kadir Kınık hocaların ilahi ve kasideleri dinlenildi” denildi.

Landshut Alman- Türk Okul Aile Birliği, Türkçe öğretmeni Zeynep Karayazı, “Türkçe dersi öğrencilerinin iş birliği ile bizler de Yunus Emre’nin hayatından bir kesit anlatan skeç ile programa katıldık. Türkçe’nin edebiyat dili olmasında büyük katkıları olan, gönül insanı, tasavvuf şairi Yunus Emre’yi bir kez daha yad ediyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.