Lahmacunu İngilizlere sevdiren iş insanına cenaze töreni

150’yi aşkın kişiye istihdam olanağı sağlayan Yaşar Halim’in cenazesi, Ramadan Camisi’nin cenaze servisi direktörü Erkin Güney öncülüğünde, Harringay’de Yaşar Halim Süpermarket ve Pastanesi’nin önüne getirildi. Çok sayıda yakını, çalışanları, Türk, Rum ve İngiliz’den oluşan çevre esnafı ve arkadaşı, iş yeri önünde toplandı. Törende konuşan Harringay Esnaflar Derneği Başkanı Şefik Mehmet, merhumu 1980’li yılların başlarından beri tanıdığını, kendisiyle iyi bir dostluk kurduğunu söyledi. LAHMACUNU İGİLİZLERE TANITTI

Halim’in sadece bölgede değil İngiltere’deki ilk Türk süper marketini açtığını ve ciddi bir yatırım yaptığını hatırlatan Mehmet, Halim’in bütün varını yoğunu bu işletmeye yatırdığını, sonrasında başarılı olduğunu vurguladı. Merhumun muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven bir insan olduğunu vurgulayan Mehmet, çok sayıda kişiye yardım ettiğini bizzat tanık olduğunu belirtti. Halim’in açtığı süpermarketin de Türkiye ve Kıbrıs’ta özgü birçok lezzeti ilk defa İngilizlere tanıtan bir girişimci olduğunu belirten Mehmet, yeme içme kültürümüzün önemli yiyeceklerinden birisi olan lahmacun gibi birçok lezzeti İngilizlere tanıttığını kaydetti. Buradaki törende merhumun kızı Yeşim Alican, eşi Alican Çakmaktaş, çocukları Yaşar ve Yeliz Alican, şirketin menajeri Birsen Tuna, çevredeki esnaflardan Ecz. Ali Gül Özbek, Ahmet Üstünsürmeli, Ercan Yavuz, Eren Korkmaz, İlhan Arslan, Sabri Baraçkılıç, Yılmaz Aksu, Sultan Maqsood ve Zulfiqar Ali de hazır bulundu. KRALİÇENİN ANNESİNDEN ÖDÜL ALMIŞ

Törende konuşan din görevlisi Huseyin El Baki, Türkçe Rumca ve İngilizce helallik istedi. Ardından Palmers Green Camisi’ne hareket edildi. Cenaze aracı merhumun oğlu Mehmet Halim tarafından karşılandı. Din görevlisi El Baki, törene katılamayan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın mesajını okudu, ardından yaptığı konuşmada, merhumun hayatından bazı kesitler anlatttı. Merhumun, hem çalışkan hem akıllı bir kişi olduğunu ifade eden El Baki, “Köyünde ilkokul 4. sınıfa giderken ‘başarısı’ nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth’in annesi, Elizabeth Bowes Lyon tarafından ödüllendirilmiştir” dedi.