Labbadia topun ağzında

Hertha'da eski Teknik Direktör Pal Dardai'nin adı şimdiden Labbadia'nın yerine gelecek isim olarak konuşulmaya başlandı. Dardai, Hertha'nın alt yapısında görev yapıyor. Sadece Labbadia'nın değil, Sportif Direktör Michael Preetz'ın de kötü gidişattan sorumlu olduğu ve gönderilmesi gerektiği belirtiliyor. Cumartesi akşamı oynanan maçtan önce Olimpiyat Stadı'nın etrafında toplanan bir grup Hertha Berlin taraftarı, pankart açarak Preetz'in gönderilmesini istedi. Taraftarlar kötü gidişin sorumlusu olarak Preetz'i görüyor. DARDAİ'Yİ İSTEMEDİ

Macar teknik adam Dardai, Hertha Berlin'de 2015-2019 yılları arasında görev yapmıştı. Oldukça başarılı olan Dardai'nin görevden alınmasını ve yerine uluslararası alanda isim yapmış bir teknik direktör getirilmesini Preetz yönetime dayatmıştı. Dardai'den sonra Hertha Berlin'i çalıştıran dört teknik direktör de beklenen başarıyı gösteremedi. Bu sezon Hertha tarihinin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen bekleneni veremedi. 18 maçta sadece 17 puan toplayabildi. Son dört lig maçında da sadece bir gol atıp bir puan alabildi. Diğer üç maçını ise kaybetti. Hem Preetz'in hem de Labbadia'nın Hertha Berlin ile 2022 yılının haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİELEFELD DE FARK YEDİ

Ligin 18. haftasında sahasında farklı yenilen bir diğer takım Bielefeld oldu. Konuk ettiği Frankf1urt'a 5-1 yenilen Bielefeld'in de 17 puanı bulunuyor. Haftanın sürpriz galibiyetini ise kriz yaşayan Mainz aldı. Sahasında lig ikincisi RB Leipzig'i 3-2 yendi. Deplasmanda Leverkusen'i 1-0 yenen Wolfsburg, haftayı üç puanla kapatmayı bildi.

MAÇ SONUÇLARI

Gladbach 4–2 Dortmund

Augsburg 2–1 Union Berlin

Leverkusen 0–1 Wolfsburg

Mainz 3–2 RB Leipzig

Freiburg 2–1 Stuttgart

Bielefeld 1–5 Frankfurt

Hertha Berlin 1–4 W. Bremen