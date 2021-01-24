Labbadia topun ağzında
BUNDESLIGA'nın 18. haftasında Hertha Berlin sahasında Werder Bremen'e 4-1 yenildi. Werder Bremen'in bir golünü atan Ömer Toprak, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. Alınan yenilgi sonrası Teknik Direktör Bruno Labbadia'nın görevinin başında kalması oldukça zora girdi.
Hertha'da eski Teknik Direktör Pal Dardai'nin adı şimdiden Labbadia'nın yerine gelecek isim olarak konuşulmaya başlandı. Dardai, Hertha'nın alt yapısında görev yapıyor. Sadece Labbadia'nın değil, Sportif Direktör Michael Preetz'ın de kötü gidişattan sorumlu olduğu ve gönderilmesi gerektiği belirtiliyor. Cumartesi akşamı oynanan maçtan önce Olimpiyat Stadı'nın etrafında toplanan bir grup Hertha Berlin taraftarı, pankart açarak Preetz'in gönderilmesini istedi. Taraftarlar kötü gidişin sorumlusu olarak Preetz'i görüyor.DARDAİ'Yİ İSTEMEDİ
Macar teknik adam Dardai, Hertha Berlin'de 2015-2019 yılları arasında görev yapmıştı. Oldukça başarılı olan Dardai'nin görevden alınmasını ve yerine uluslararası alanda isim yapmış bir teknik direktör getirilmesini Preetz yönetime dayatmıştı. Dardai'den sonra Hertha Berlin'i çalıştıran dört teknik direktör de beklenen başarıyı gösteremedi. Bu sezon Hertha tarihinin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen bekleneni veremedi. 18 maçta sadece 17 puan toplayabildi. Son dört lig maçında da sadece bir gol atıp bir puan alabildi. Diğer üç maçını ise kaybetti. Hem Preetz'in hem de Labbadia'nın Hertha Berlin ile 2022 yılının haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
BİELEFELD DE FARK YEDİ
Ligin 18. haftasında sahasında farklı yenilen bir diğer takım Bielefeld oldu. Konuk ettiği Frankf1urt'a 5-1 yenilen Bielefeld'in de 17 puanı bulunuyor. Haftanın sürpriz galibiyetini ise kriz yaşayan Mainz aldı. Sahasında lig ikincisi RB Leipzig'i 3-2 yendi. Deplasmanda Leverkusen'i 1-0 yenen Wolfsburg, haftayı üç puanla kapatmayı bildi.
MAÇ SONUÇLARI
Gladbach 4–2 Dortmund
Augsburg 2–1 Union Berlin
Leverkusen 0–1 Wolfsburg
Mainz 3–2 RB Leipzig
Freiburg 2–1 Stuttgart
Bielefeld 1–5 Frankfurt
Hertha Berlin 1–4 W. Bremen
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