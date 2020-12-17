Kuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler
Berlin’de Bode Müzesi’nde 2017 yılında çalınan ve bir daha da bulunamayan altın paranın izi Berlin’deki bazı kuyumcularda arandı. 100 kilo ağırlığında olan altın paranın soyguncular tarafından eritilip piyasaya sürüldüğünden şüphe eden polis ve savcılık, kuyumculara baskın düzenledi. Baskınlarda yüklüce kaçak altın ve sahte para ele geçirildi.
BERLİN’de polisi ve savcılığı, soygundan üçü Arap, biri Türkiye kökenli dört kişinin yargılanıp hapis cezasına çarptırılmasına rağmen çalıntı altın para dosyasını kapatmadı. Kanada’da hazırlanıp Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen dev paranın akıbetiyle ilgili şimdiye kadar hiçbir bilgiye de ulaşamayan polis, 3 milyon 750 bin euro değerindeki paranın izini sürmek amacıyla kuyumcu dükkânlarına ve dükkân sahiplerinin evlerini bastı.BULUNMA OLASILIĞI YÜZDE 50
Aramalarda, paranın izine yine rastlanmazken, miktarı açıklanmayan yüklüce sahte para ve sahte altının ele geçirildiği belirtildi. Sekiz şüpheli hakkında sahte para bulundurmak, sahte altın satmak ve ticari yasaları ihlalden soruşturma açıldı. Uzmanlar çalıntı altın paranın bulunma olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtti.
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