MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler
GeriAvrupa Kuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 17.12.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Kuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler
Abone Olgoogle-news

Berlin’de Bode Müzesi’nde 2017 yılında çalınan ve bir daha da bulunamayan altın paranın izi Berlin’deki bazı kuyumcularda arandı. 100 kilo ağırlığında olan altın paranın soyguncular tarafından eritilip piyasaya sürüldüğünden şüphe eden polis ve savcılık, kuyumculara baskın düzenledi. Baskınlarda yüklüce kaçak altın ve sahte para ele geçirildi.

BERLİN’de polisi ve savcılığı, soygundan üçü Arap, biri Türkiye kökenli dört kişinin yargılanıp hapis cezasına çarptırılmasına rağmen çalıntı altın para dosyasını kapatmadı. Kanada’da hazırlanıp Berlin’deki Bode Müzesi’nde sergilenen dev paranın akıbetiyle ilgili şimdiye kadar hiçbir bilgiye de ulaşamayan polis, 3 milyon 750 bin euro değerindeki paranın izini sürmek amacıyla kuyumcu dükkânlarına ve dükkân sahiplerinin evlerini bastı.

Kuyumculara baskın: 100 kilo altını eritip piyasaya mı sürdüler
BULUNMA OLASILIĞI YÜZDE 50
Aramalarda, paranın izine yine rastlanmazken, miktarı açıklanmayan yüklüce sahte para ve sahte altının ele geçirildiği belirtildi. Sekiz şüpheli hakkında sahte para bulundurmak, sahte altın satmak ve ticari yasaları ihlalden soruşturma açıldı. Uzmanlar çalıntı altın paranın bulunma olasılığının yüzde 50 olduğunu belirtti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle