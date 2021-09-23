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HABERLERAvrupa Haberleri

Bolusporlu futbolcular trafik kazası geçirdi! Faciayı ağaç kütüğü önledi

#Boluspor#Arda Köksal Ensar Bilir#AVRUPADAN HABERLER
Bolusporlu futbolcular trafik kazası geçirdi Faciayı ağaç kütüğü önledi

Ağaç kütüğü sayesinde dereye devrilmekten kurtulan araçtaki 3 futbolcu kazayı yara almadan atlattı.

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Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu. Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Bolusporlu futbolcular trafik kazası geçirdi Faciayı ağaç kütüğü önledi
Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu. Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı. Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bolusporlu futbolcular trafik kazası geçirdi Faciayı ağaç kütüğü önledi
Erginer, gazetecilere, kazanın ucuz atlatıldığını, yaralanma ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Sürücü Kacar da seyir halinde giderken yanından otobüsün geçmesiyle aracının kontrolünü kaybettiğini, daha sonra kazanın gerçekleştiğini anlattı.

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#Boluspor#Arda Köksal Ensar Bilir#AVRUPADAN HABERLER