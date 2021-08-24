Künefe üzeri sohbet

MESLEK eğitimi konusunda Almanya genelinde örnek gösterilen okullardan biri olan BWK’da bu yıl ‘Çocuk bakımında çeşitlilik’ adlı model proje hayata geçirildi. Göçmen ve mülteci kadınlara çocuk bakımının yanı sıra Almanca ve uyum derslerinin de verildiği hızlandırılmış mesleki eğitim programına 12 göçmen kadın katıldı. Şubat ayında başlayan kurs kapsamında kadınlar, yuvaları tamamlayıcı hizmet veren evde çocuk bakımı konusunda eğitim aldılar. ÜÇ TEPKİ KÜNEFE

Eğitim programına destek veren Senatör Elke Breitenbach, model projeyi yerinde görmek amacıyla BWK’yı ziyaret etti. Senatörü kapıda karşılayan BWK Genel Müdürü Nihat Sorgeç, önce senatöre birlikte hazırlayacakları künefe hakkında bilgi verdi. Breitenbach ve Nihat Sorgeç daha sonra, meslek okulunun mutfağına girerek, Antakya’dan gelen orijinal künefe malzemeleriyle üç tepsi künefe hazırladı. Elke Breitenbach daha sonra kursa katılan kadınlarla bir araya geldi. Önce kadınların eğitim programı hakkındaki tecrübelerini dinleyen senatör eğitim programlarını başarıyla tamamlamalarından dolayı kadınları tebrik etti. ‘ÇOCUK BAKIM HİZMETİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ’

Senatör Breitenbach, “Korona salgını mülteci geçmişi olan kadınların meslek eğitimi ve iş piyasasına kazandırılmasını zorlaştırdı. Bu projeyle birlikte katılımcıların iş piyasasına kazandırılmasını sağlarken, günlük evde çocuk bakımı hizmetini güçlendirmek istiyoruz” dedi. Eğitim programının katılımcılardan biri olan Nadia Amer Abdülhaleem, 2017 yılıda Irak’tan kaçarak Almanya’ya geldiğini belirtti. Çocuk bakımının yapmak istediği mesleklerden biri olduğunu kaydeden Abdülhaleem, “Ancak mesleğimi icra etmedeki en büyük engel dil sorunu. Ayrıca çocuk bakımıyla ilgili bürokratik birçok bilgi ve Almanya’daki genel kurallarla ilgili bilgi gerekiyor. Bunlar bende eksikti. Bu nedenle bu seminerlere katıldım” dedi.