Küme düşen Bremen ilk maçta vasat oynadı

İLK yarısı 0-0 biten maçta, ev sahibi takım Werder Bremen, 49. dakikada Hannoverli futbolcu Simon Facette’nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak maçın genelinde üstün bir futbol sergileyen Hannover 96, 6 dakika sonra eşitliği sağlayan golü yakaladı. Werder Bremen kaptanı Ömer Toprak, maç sonrası Sky TV’ye yaptığı değerlendirmede, ‘Maçın bazı aşamalarında maçı kendi lehimize çevirebilirdik. Ancak Hannover bizi parçalamadığı için de şanslı sayılırız” dedi. Hannover teknik direktörü Jan Zimmermann ise kaçırdıkları fırsatlara üzüldüğünü belirtirken “Yine de ilk puanımızı aldık” değerlendirmesinde bulundu. Birinci Ligden düşen bir diğer takım olan Schalke 04 ise Hamburg’a 3-1 yenildi.

İlk hafta şu ana kadar oynanan sonuçlar şöyle:

Schalke 04 - Hamburger SV: 1-3

Werder Bremen-Hannover 96: 1-1

Dynamo Dresden-FC Ingolstadt: 3-0

Hansa Rostock-Karlsruher SC: 1-3

SV Darmstadt 98-Jahn Regensburg: 0-2

1. FC Heidenheim-SC Paderborn: 0-0





