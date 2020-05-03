Kulüpsüz kaldı, gözleme ve mango satacak!

Sadece 4 maçta şans bulduktan sonra gönderilen Martinez, “Paraguaylı takım arkadaşım Marco Gonzalez’le ücretimizi istemeye gittiğimizde bizden yaşadığımız dairenin anahtarlarını istediler. Biz de bir arkadaşımızın yanına gitmek zorunda kaldık” dedi. Uluslararası uçuşların olmaması nedeniyle ülkesine dönemeyen 27 yaşındaki oyuncu, zorunlu giderlerini karşılamak için gözleme ve mango satacağını ifade etti. El Salvador’daki tek mağdur futbolcu Martinez değil... 2. Lig ekibi Cacahuatique de Kolombiyalı oyuncuları Bryan Bermudez ve Jose Sanabria’nın sözleşmelerini feshederken, iki futbolcu da ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.