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Avrupa
Haber Giriş: 03.05.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Kulüpsüz kaldı, gözleme ve mango satacak!

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Kulüpsüz kaldı, gözleme ve mango satacak!
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Salgın nedeniyle 22. haftada yarım kalan ve son haliyle tescil edilen El Salvador Primera Ligi ekiplerinden Chalatenango’nun Arjantinli futbolcusu Maximiliano Martinez sözleşmesi feshedilince ortada kaldı.

Sadece 4 maçta şans bulduktan sonra gönderilen Martinez, “Paraguaylı takım arkadaşım Marco Gonzalez’le ücretimizi istemeye gittiğimizde bizden yaşadığımız dairenin anahtarlarını istediler. Biz de bir arkadaşımızın yanına gitmek zorunda kaldık” dedi.

Kulüpsüz kaldı, gözleme ve mango satacak
Uluslararası uçuşların olmaması nedeniyle ülkesine dönemeyen 27 yaşındaki oyuncu, zorunlu giderlerini karşılamak için gözleme ve mango satacağını ifade etti. El Salvador’daki tek mağdur futbolcu Martinez değil...  2. Lig ekibi Cacahuatique de Kolombiyalı oyuncuları Bryan Bermudez ve Jose Sanabria’nın sözleşmelerini feshederken, iki futbolcu da ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

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