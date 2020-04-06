Kulüp sahipleriyle hesaplaşma günü de gelecek

SEAN INGLE/THE GUARDIAN: "6 ay önce Liverpool CEO'su Peter Moore El Pais'e verdiği röportajda, "Biz inanılmaz bir tarihi figüre sahibiz: Bill Shankly. Kulübü kuran İskoç sosyalist. Bugün bile iş konuşurken kendimize soruyoruz. Shankly ne yapardı diye" sözlerini sarf etmişti."

"Peki Shankly ekonomiyi ve sağlık sistemini tehdit eden global bir pandemi sırasında ne yapardı? Yanıt, dünyanın en zengin yedinci kulübü iken hükümetin oluşacak işsizliği önlemek için çıkardığı ödeneğin sırtına binmek olmazdı. Geçen yılki maaş harcaması 310 milyon pound iken ve menajerlere komisyon olarak 43 milyon ödenmişken Liverpool'un personelinin toplam belki 1 milyon pound olan maliyetini ödenekten almak ideal bir görüntü değil."

"Evet, Newcastle, Tottenham da aynısını geçen hafta yaptı. Ama biz Mike Ashley ve Daniel Levy'nin nasıl insanlar olduğunu biliyoruz. Liverpool farklı olmalıydı."

"Ama kulübün sahibinin attığı adım, sağlık çalışanları için fon oluşturmaya çalışan takım kaptanı Jordan Henderson'ın çabalarının da altını oyuyor. Liverpool yönetiminin kamuoyu beklentisini yanlış okuduğunu itiraf edip, geri adım atarak özür dilemesi için çok geç değil. En akıllı insanlar bile bazen hata yapar."

"Ancak Liverpool'un sorunu, bu zor zamanda berbat sınav veren İngiliz futbolunun bir yansıması aslında."

"Peter Moore El Pais'e Liverpool'un felfeseni anlatırken "Mirasınıza iyi bakarak yolunuza devam edin, iyi şeyler olacaktır" demişti. Bu iddialar şu an sadece içi boş seslerden ibaret." HENRY WINTER/THE TIMES: "Liverpool'un karantinadan önceki son maç programının altında "Biz Liverpool'uz. Bu fazlasını ifade eder" yazıyordu. Eğer siz diğer kulüplerden daha büyük değerler taşıdığınızı iddia ediyorsanız, buna layık olmak zorundasınız. Sonra 42 milyon pound kar açıklayıp, devlet yardımı kovalarsanız yaylım ateşine tutulmayı beklemelisiniz."

"Liverpool yönetimi, temel bir kapitalizm hamlesi yaparak corona ödeneğinin ruhuna, Bill Shankly ve Bob Paisley'in mirasına, taraftarlarının vicdanına, Jordan Henderson ve Jürgen Klopp'un ilham veren liderliklerine hakaret ettiler."

"Burası Anfield. Burası daha iyisini yapmalıydı."

"Burası bir kriz zamanında önce başkalarını düşünen Sir Kenny Dalglish'in kulübü."

"Futbol yeniden başladığında, sadece hırslarına inandığı ortaya çıkan kulüp sahipleriyle hesaplaşma günü de gelecek."