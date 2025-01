‘Kullanılmayan her oy, AfD’yi güçlendirir’

Haberin Devamı

2 Mart’taki eyalet seçimlerde SPD eyalet listesinde 42’nci sırasından aday olan Yılmaz, özetle şunları söyledi: “Her seçmenin 5’i bölge adayı, 5’i de eyalet listesi adayı için olmak üzere, toplam 10 oyu var. Hamburg seçim sistemine göre, seçmenler hem bölge listesinde hem de eyalet listesinde oylarını doğrudan adaya verebiliyorlar. Her listede ister 5 oyunu bir adaya veya 5’i aşmamak kaydıyla birkaç adaya verebilir. Yani seçmenin iradesi çok daha güçlü bir şekilde parlamento oluşumuna yansıyor.”

SİYASETİ ŞEKİLLENDİRİN’

“Federal Meclis seçimlerinde farklı bir sistem var. Her seçmenin biri bölge adayı, diğeri parti listesi için olmak üzere, toplam iki oyu bulunuyor. Yabancı ve İslam karşıtı parti AfD oylarını Almanya genelinde artırıyor. Bu yüzden iki seçim de çok büyük önem taşıyor. Her seçmenin mutlaka sandığa giderek oyunu kullanmalı ve demokratik partileri güçlendirmeli. Demokrasinin temel taşı olan oy hakkımızı mutlaka kullanmalıyız. Siyaseti, talepleriniz doğrultusunda şekillendirin. Hiçbir parti görüşlerinizle her alanda tam anlamıyla uyuşmaz. Hepsinde eleştireceğimiz yanlar vardır. Ancak bu sandığa gitmenize engel olmamalı. Demokratik partiler için kullanılmayan her oy AfD’yi güçlendirecektir. İsteyenler seçim gününden önce de ilçelerde açılan mektupla oy kullanma merkezlerinde oylarını kullanabilir. Bunun yanı sıra kent merkezi Gerhart-Hauptmann-Platz’da da kimlik göstererek mektupla oy kullanma imkânından yararlanabilirler.”