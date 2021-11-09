Küçükçekmece Belediyesi’nden göç sergisi

SERGİ, Türk vatandaşlarının o yılların deyişiyle bir dilim ekmek uğruna diyar ellere göçünün öyküsünü ayrıntılara girmeden ama genel bir görüşü ve düşünce bütünlüğü etrafında aktarmayı hedefliyor. Bunu yaparken de görsel malzeme ile iş gücü göçünün temel niteliklerini ve toplumsal değişimlerini canlandırmak da amaçlanıyor.
‘Türkiye’den Almanya
’ya Göçün 60. Yılı’ adlı sergi, konuyla ilgili önemli kaynaklara imza atan isimlerin düşünceleriyle aydınlanıyor.
Bitmeyen göçün her dönemde aldığı biçimleri tartışan ve geçtiğimiz günlerde 100 yaşına basan Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın yanı sıra dünyada ilk kez ‘Yedinci Adam’ adlı kitabıyla göç olgusunun bir yeni sömürgecilik olduğunu savunan ünlü İngiliz yazar John Berger, Prof. Dr. Stephen Castells, Prof. Dr. Stuart Hall, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Lea Nocera ve daha birçok yazar ile şair serginin ana düşüncesine ışık tutuyor. Kuratörlüğünü Fahri Aral’ın yaptığı sergi, 17 Kasım’a kadar AKSM’de görülebilir.