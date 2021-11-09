Küçükçekmece Belediyesi’nden göç sergisi

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SERGİ, Türk vatandaşlarının o yılların deyişiyle bir dilim ekmek uğruna diyar ellere göçünün öyküsünü ayrıntılara girmeden ama genel bir görüşü ve düşünce bütünlüğü etrafında aktarmayı hedefliyor. Bunu yaparken de görsel malzeme ile iş gücü göçünün temel niteliklerini ve toplumsal değişimlerini canlandırmak da amaçlanıyor.