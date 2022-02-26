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HABERLERAvrupa Haberleri

Küçük ilanlarda dolandırıcılara dikkat

#Almanya'da Kiracılar Dikkat#Küçük İlanlarda Dolandırıcılara Dikkat#AVRUPADAN HABERLER
Küçük ilanlarda dolandırıcılara dikkat

Almanya’da kullanılmış eşyaların el değiştirdiği sanal küçük ilan platformlarında dolandırıcıların cirit attığını biliyor muydunuz? Kimin evinde yok ki, kullanmaktan sıkıldığımız koltuk, televizyon, dolap, çanak, çömlek veya benzeri başka ev eşyası bulunsun. Bunları elden çıkarmanın bir yolu, internetteki envai çeşit ikinci el eşya satış platformları. Hayatımızın birçok alanında olduğu gibi, bu platformlarda da dolandırıcılar kol geziyor. Nasıl mı?

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Küçük ilanlarda dolandırıcılara dikkat
AŞAĞI Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi (LKA) yetkilileri, internet platformlarında ikinci el eşya satmak isteyenlerin son oyunları konusunda uyarıda bulundular. Kriminal dairesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, alıcı kisvesi ile internette ikinci el eşya arayan dolandırıcılar, eşyasını satışa sunan kişiye, havale işleminde bir aksak var bahanesiyle satış portalı üzerinden elektronik posta yoluyla mesaj gönderdiği satıcıdan, havale işlemindeki sorunu çözmek için gönderdikleri linki tıklamasını ve güvenlik şifreleri dahil olmak üzere kredi kartına dair tüm bilgileri bildirmesini istiyorlar. Dolandırıcılar bu yolla ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle, ikinci el eşya satıcıların banka hesabından haksız yere para çekiyorlar.

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SOHBETLE KANDIRIYORLAR
Alman Kriminal Dairesi LKA yetkilileri, kredi kartı sahtekârlarının, internet platformlarında dolandırmak istedikleri kişilerin ilgisini dağıtmak için satış işleminin yapıldığı sanat alışveriş platformu üzerinden ‘chat’leştiklerini, yani sohbet ettiklerine işaret ettiler. Kendilerine satış platformu adına aradıkları süsü veren dolandırıcıların, bu sohbetlerde ikinci el eşyasını satmak isteyenlerden bu yolla da kredi kartı bilgilerini talep ettikleri belirtildi. Dolandırıcılar elde ettikleri kredi kartı bilgileriyle başka platformlarda kendi adlarına alışveriş yapıp, faturayı kredi kartı sahibine çıkarıyorlar.

TUZAĞA DÜŞENLER NE YAPMALI?
LKA yetkilileri, internet dolandırıcıların tuzağına düşenlerin derhal bankalarıyla temasa geçmelerini ve havale işlemlerini durdurmalarını öneriyorlar. Gerektiğinde kredi kartının bloke edilmesini öneren güvenlik uzmanları, internet satış platformuna giriş şifrelerini dolandırıcılara bildiren satıcıların, bu gizli bilgileri hemen değiştirmeleri, söz konusu internet platformunun müşteri hizmetleri servisini durumdan haberdar etmeleri ve son olarak da polise ihbarda bulunmaları gerektiğini vurguladılar.

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BİR BAŞKA TUZAK DAHA
Benzeri uyarıların yapıldığı www.heise.de isimli bilişim internet platformunda, dolandırıcıların her defasında farklı yollardan kredi kartı bilgilerini elde etmeye çalıştıkları kaydedildi. Örneğin sözde ikinci el eşya alıcısı kılığındaki dolandırıcılar, Almanya’nın tanınmış satış portallarından Ebay web sitesindeki küçük ilan bölümünde, güvenli ödeme seçeneğini tercih ettikleri bahanesiyle satıcılardan kredi kartı bilgilerini elde ediyorlar. Dolandırıcılar ele geçirdikleri bilgilerle, kendilerine verilen bu hesaba para yatırmak yerine kredi kartı hesabından haksız yere para çekiyorlar. Halka uyarıda bulunan Berlin Polisi de, Ebay gibi ikinci el eşyaların el değiştirdiği internet satış portallarında kredi kartı, banka kartı veya banka hesabına ilişkin herhangi bir bilginin alıcılara verilmemesi gerektiğini hatırlattılar.

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GÜVENLİ ÖDEMEYİ NASIL YAPACAKSINIZ?
Güvenlik uzmanları, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyenlerin kullanabileceği ‘güvenli satış’ seçeneği (sicher bezahlen), havalelerin söz konusu alışveriş platformunun iş birliği yaptığı harici bir online bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilmesini sağlıyor. Alışveriş işlemi bitene kadar, yani satın alınan ürün satıcının elinden çıkıp alıcının eline geçene kadar ürünün bedeli online bankacılık hizmeti sunucusunun emanet hesabında tutuluyor. Alıcı ürünü aldığını onayladıktan sonra para transferi gerçekleştiriliyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor. Sunulan bu online bankacılık hizmetinden yararlanmak için alıcılar bu hizmet karşılığında cüzi bir ücret ödüyorlar. Eğer satın alınan ürün alıcının eline geçmez veya söz konusu ürün tarif edilenden farklıysa, o zaman online bankacılık hizmet sunucusu, satıcıya havale ettiği parayı geri çekip alıcıya iade ediyor. Bu durumda, para havalesi için havale ücreti de talep edilmiyor.

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KİRACILARA DİKKAT!
BU YEDİ MAHKEME KARARINI BİLMELİSİNİZ

KORONA krizi, iş kaybı ve pahalılık Almanya’daki yaklaşık 40 milyon kiracının belini büküyor. Ev sahibiniz kiraya zam yaparsa veya kirayı ödeyemez duruma gelirseniz, ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Bu konularda Federal Alman Yargıtayı tarafından verilen bazı önemli kararları sizler için araştırdık ve soru cevap şeklinde derledik:

1. KİRA BORCUNDA TAHAMMÜL SINIRI NEDİR?
Federal Alman Yargıtayı’nın 8.12.2021 tarihinde verdiği VII ZR 32/20 dosya No’lu davaya ilişkin kararda, kiranın bir ay gecikmesi halinde bile ev sahibi kiracıya derhal çıkış verme hakkına sahip olduğuna hükmedildi.

2. EV SAHİBİ RASTGELE KİRAYA ZAM YAPABİLİR Mİ?
Almanya’da ev sahipleri, konutun bulunduğu bölgede rayiç kira bedeline bakarak, kirayı artırabilir. Federal Alman Yargıtay’ının 7.7.2021 tarihinde verdiği VIII ZR 167/20 dosya No’lu kararına göre, ev sahibi kira zammı için rayiç kira bedelinin hangi seviyede olduğuna ilişkin kiracısına belge ibraz etmek zorunda bile değil.

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3. İHTİYAÇTAN ÇIKIŞ VERİLEBİLİR Mİ?
Bazı ev sahipleri “Oğlum veya kızım taşınacak” diyerek konutlarındaki kiracıları çıkarmak istiyorlar. Ancak Almanya’da bu gerekçe, kiracıyı evden çıkarmak için yeterli görülmüyor artık. Özel ihtiyaç gerekçesiyle evin boşaltılmasının ardında gerçekçi bir neden yatmalı ve bu sadece kiracıyı çıkarmak için bir bahane olmamalı. Diğer bir ifadeyle, “Kiracıların, ev sahibinin kendi oğlu veya kızını kiradaki konuta yerleştirmek istediğini yani kiralık konutun ihtiyaçtan boşaltmasının zaruri olduğunu önceden kestirebilme hakları var” diyor Federal Alman Yargıtayı 09.02.2021 tarihinde verdiği VIII ZR 346/19 dosya No’lu kararında.

4. AŞIRI SESTEN DOLAYI KİRA DÜŞÜRÜLÜR MÜ?
Hayır aşırı ses nedeniyle öyle hemen kira indirimine gidilemez. Örneğin çevredeki inşaat sesinden dolayı kiracıların her halükârda kira indirimi yapabileceği anlamına gelmez. Federal Alman Yargıtayı Yargıçları, 24.11.2021 tarihinde verdikleri VIII ZR 258/ZR dosya No’lu kararında, ev sahibinin dışardan gelen ve rahatsız edici boyuttaki ses veya gürültüyü bertaraf etme şansı olması veya kiracı ile ev sahibi arasında, kira kontratı imzalamadan önce konutun eksiklikleri bir sözleşmeyle tespit edilmiş olması halinde, kira indirimi söz konusu olabileceğine hükmettiler.

5. ÇOCUKLARIN GÜRÜLTÜSÜ ÇIKIŞ SEBEBİ MİDİR?
Almanya’da belirli bir gürültü seviyesine kadar çocukların evde ses çıkarmasına izin veriliyor, veya ev sahibi ve komşular çocuk sesine katlanmaları gerekiyor. Ancak Federal Alman Yargıtayı’nın 15.04.2021 tarihinde verdiği VII ZR 134/20 dosya No’lu kararı uyarınca, ev sahiplerinin rahatsız edici boyuttaki ses ve gürültü nedeniyle kiracılarına detaylı bir gerekçe bildirmeden veya gürültüye ilişkin ölçüm yapıp herhangi bir kanıt sunmadan da çıkış verme hakları var.

6.EV SAHİBİ HARİCİ GİDERLERİ AÇIKLAMALI MI?
Ev sahipleri, yıl sonunda yaptıkları yakıt ve işletme masraflarına ilişkin kiracılara sundukları faturada, ‘harici gider’ (sonstige Betriebskosten) konusunda detaylı bilgi vermekle yükümlü. Federal Alman Yargıtayı Yargıçları, 06.07.2021 tarihinde verdikleri VIII ZR 371/19 dosya No’lu kararlarında, “Kiracıların, kiraladıkları konuta ilişkin tüm işletme giderlerini detaylı bir şekilde bilme hakları var” görüşünde birleştiler.

7.BODRUM KATI OTURMA ALANINDAN SAYILIYOR MU?
Federal Alman Yargıtayı’nın 22.06.2021 tarihinde karara bağladığı VIII ZR 26/20 dosya No’lu dava kapsamında, bodrum katının bir kısmını oturma alanı olarak kullandığı için kira bedelini artıran ev sahibi ile kiracı arasında başlayan hukuk savaşını ev sahibi kazandı. Gerekçeli kararda, bodrum katının bir bölümünün oturma alanı olarak kullanılabileceği kira kontratının taraflar arasında imzalanmadan önce kesinleştirildiği için, ev sahibinin buna göre daha fazla kira almasının yasalara uygun olduğu vurgulandı.

 

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#Almanya'da Kiracılar Dikkat#Küçük İlanlarda Dolandırıcılara Dikkat#AVRUPADAN HABERLER

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