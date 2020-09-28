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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

KRV’de üç büyük şehri Yeşiller aldı

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KRV’de üç büyük şehri Yeşiller aldı
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Almanya’da nüfusun en yoğun bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) ikinci tur belediye seçimlerinde Yeşiller tarihi bir zafer elde etti ve ilk kez üç büyük kentte büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.

İKİ hafta önce yapılan seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50’nin üstüne çıkamadığı büyükşehirlerde ve beldelerde belediye başkanlığı için ikinci tur seçimleri yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yeşiller, Bonn, Wuppertal ve Aachen’de yüzde 50’den fazla oy alarak belediye başkanlığını kazandı. 44 yaşındaki Katja Dörner, Bonn’un ilk Yeşiller’li belediye başkanı olurken, 57 yaşındaki politikacı Sibylle Keupen, Aachen’ı altı yıl yönetecek. Wuppertal’da da Uwe Schneidewind başkanlık koltuğuna oturacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Düsseldorf’ta altı yıl aradan sonra tekrar belediye başkanlığı koltuğunu kazandı.

KRV’de üç büyük şehri Yeşiller aldı
REKER YİNE KAZANDI
İki hafta önce yapılan seçimde büyük oy kaybı yaşayan ancak ikinci turda Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı alan SPD’de moraller yerine geldi. Altı yıl önce Köln Büyükşehir Belediye Başkanılığı’nı bağımsız aday olarak kazanan 63 yaşındaki Henriette Reker, ikinci turda sandıktan yine zaferle çıktı. Yeşiller ve CDU’nun desteklediği Reker, altı yıl daha Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak. Resmi olmayan sonuçlara göre Reker oyların yaklaşık yüzde 60’ını aldı.

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