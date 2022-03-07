Kriz toplantısına çağrılmadı!

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Geçtiğimiz yıl küme düşmekten son anda kurtulan ve büyük umutlarla yeni sezona başlayan Hertha BSC bu yıl da bekleneni veremedi. Lige verilen ara öncesine teknik direktör olarak Tayfun Korkut’la anlaşan Hertha, ikinci yarıda umduğunu bulamadı ve küme düşme hattına girdi. Ligin bitimine 8 hafta kala Hertha’da kriz giderek büyümeye başladı. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyet elde edemeyen Hertha son 4 maçı kaybetti ve bir maç da berabere kaldı. Son maçında evinde Eintracht Frankfurt’a 4-1 yenilen Hertha’da yönetim futbolcularla kriz toplantısı yaptı.

Bild gazetesinin haberine göre kulüp menajeri Fredi Bobic’in daveti üzerine gerçekleşen görüşmeye, teknik direktör Tayfun Korkut çağrılmadı. Fredi Bobic’in daha önce Korkut’la görüştüğü ve her iki tarafla ayrı ayrı görüşmeyi tercih ettiği kaydedildi. Stuttgart’tan transfer edilen Marc Oliver Kempf’in, Hertha’ya geldiğinden bu yana bir maç bile kazanamamalarına isyan ettiği kaydedilirken, menajer Bobic’in "Bu böyle gitmez" diye futbolcuları uyardığı belirtildi.

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Bobic’in futbolcularıyla yapıcı ve çözüm odaklı bir görüşme gerçekleştirdiği ve diyaloğun futbolcular tarafindan olumlu karşılandığı kaydedildi. Hertha gelecek hafta ise Mönchengladbach’a konuk olacak. Hertha son yenilgisiyle ligde 23 puanla sondan üçüncü oldu. Hertha’nın hemen ardından 22 puanla Stuttgart geliyor. Greuter Fürth ise 14 puanla ligin dibinde yer alıyor.