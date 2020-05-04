‘Kriz dönemlerinde amatör kulüplere de destek olunmalı’

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını bütün alanlarda olduğu gibi futbol sahalarında da etkisini gösterdi. Futbol sahalarının kapalı olması, hiçbir faliyetin yapılamaması sonrası amatör futbol takımlarının ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı ifade edildi. Bazı kulüplerin bu aylarda hayata geçmesi gereken projelerinin ise koronavirüs nedeniyle yapılamadığı açıklandı. Niederrhein futbol liglerinin farklı klasmanlarında puan mücadelesi veren amatör futbol takımlarından; FSV Duisburg, SV Genç Osman, DFV 08, Türkgücü Velbert ve FC Bosborus Dusseldorf futbol takımlarının başkanları yaptıkları açıklamalarla kriz dönemini değerlendirip; federasyona, federal ve eyalet hükümetlerine destek çağrısı yaptılar.

AMATÖR KULÜP BAŞKANLARI ŞU AÇIKLAMALARI YAPTI:

Erol Ayar (FSV Duisburg): “Almanya’da adı duyulan üst liglerde oynayan üç kulüpten biri olmamız bize sorumluluk yüklüyor. Güçlü bir altyapıya sahibiz. 18 genç takımımız liglerde oynuyor. En önemli projelerimizden olan yeni kulüp binası, soyunma odaları, sahamıza trübün ve ikinci bir suni çim sahayı kısa sürede bitirmek istiyoruz. Normal şartlarda çalışmalar nisan ayında başlaması gerekiyordu. Salgının azizliğine uğradık! Koronavirüs salgını sonrası alınan önlemlerle sıkıntılarımız dahada büyüdü. Giderlerimizin karşılanabilmesi için federasyon ve belediyeden destek bekliyoruz.”

Erkan Üstünay (Genc Osman): “Güçlü takımlarla mücadele ettiğimiz landesligada başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Koronavirüs diğer amatör spor kulüpleri gibi bizi de etkiledi. Maddi ve manevi açıdan kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Üye gelirlerimiz haricinde başka gelirimiz yok. Landessportbundun spor kulüblerine yapacağı destek için girişimlerimiz oldu.”

Zafer Can(DFV 08): “İki sene önce göreve geldiğimizde 5 yıllık planlarımız arasında landesligaya çıkmak vardı. Sportif faliyetlerimizi geliştirme açısından tesisilerimiz malesef kullanılamayacak durumdaydı. Belediye, bölgemizdeki siyasetçiler, eyalet hükümetinin sporla ilgili sorumlularıyla görüşmelerin sonucunda tesislerimizi için 2.8 milyon Euro’luk proje geliştirdik. Malesef koronavirüsün azizliğine uğradık.”

Erdoğan Altun (Türkgücü Velbert): Türkgücü Velbert’in kuruluşu 1965 yıllarına, dernekleşmemiz ise 1981 yılına dayanır. Almanya genelinde düzenlenen Atatürk Kupası’nı iki defa kazanma başarısı gösterdik. Ligler oynanırken kendi yağımızla kavrulabiliyorduk. Sahamızın kira gelirlerini karşılayamıyoruz. Belediyeden saha kirası için yazılar alıyoruz.

Barış Yılmaz (FC Bosporus Dusseldorf): “FC Bosporos 2002 yılında birlikte futbol oynadığımız arkadaşlarla kurduk. Amatör kulüplerin yaşadığı sıkıntıları geçmişte olduğu gibi bugün de yaşıyoruz. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle sorunların daha da büyüdüğünü söyleyebilirim. Süreç bizi çok kötü etkilediği için destek bekliyoruz.