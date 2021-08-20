Kraliçenin güvenlik uzmanına yılda 25 bin maaş ilanı tepki çekti

KRALİYET ailesi, Buckhingam Sarayı ve diğer saraylarda çalışacakların sicillerini inceleyip, bu işlere uygun olup olmadıklarına karar verecek bir güvenlik uzmanı bulmak için ilan verdi. Ancak Londra doğumlu 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth’in böylesine deneyim ve eğitim gerektiren bir pozisyona yıllık sadece 25 bin sterlin maaş vermesi, halktan kopuklukla suçlanmalarına neden oldu. YILLIK 25 BİN STERLİN MAAŞ

İş ilanında “Baskı altında sükûnetini koruyacak” ve “Olayların hızlı geliştiği bir ortamda iyi bir yargılama ve karar verme yetkisini sergileyebilecek adayların arandığı” belirtiliyor. Ancak haftada 5 günlük tam zamanlı pozisyonda sadece bir yıllık kontrat öneriliyor. Yıllık 25 bin sterlin İngiltere’de tam zamanlı işlere verilen ortalama ücretin de 6 bin sterlin altında. Üstelik 25 bin sterlinlik ücret brüt ödeme ve bu miktarın 4 bin 338 sterlini vergi ve sosyal güvenlik ödemeleriyle geri alınıyor. Bir anlamda böylelikle çalıştıkları kurumun kasasına geri veriliyor. Bu arada, güvenlik uzmanına yıllık 25 bin sterlin maaş veren Kraliyet ailesi İngiliz vergi mükelleflerine yıllık 67 milyon sterline mal oluyor. ‘BİR ŞEYLERİ GERİ VERMEK ZORUNDALAR’

Kraliyet ailesinin evlilik töreni masrafı 23 milyon sterlinden fazla tutarken, sadece çamaşır yıkama faturaları yıllık 500 bin sterlini buluyor. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir YouGov anketine göre 18-24 yaş arasındaki İngilizlerin yüzde 40’ından fazlası bir kraliçe ya da kral yerine seçilmiş bir devlet başkanını tercih ediyor. Daily Mirror köşe yazarı Liam Gilliver da bu haberle ilgili yaptığı yorumda “Kraliyet ailesi halkın gözündeki imajını ciddi anlamda değiştirmezse bu oran daha da yükselecek. Parlak yüzüklerini ve yüksek tavanlı saraylarını korumak istiyorlarsa, halka bir şeyleri geri vermek zorundalar. Belki de çalışanlarına ortalama ulusal maaşı ödemekle başlayabilirler” dedi.