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HABERLERAvrupa Haberleri

Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

#Londra#Kraliçe II. Elizabeth#Buckingham Sarayı
Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bugün tahttaki 70. yılını kutlayan ilk İngiliz kraliyet ailesi üyesi oldu. Bugün başlayacak etkinliklerde platin yıldönümü şerefine yeni bir tatlı yaratmak için de bir yarışma düzenlenecek ve yarışmanın kazananı bir jüri heyeti tarafından belirlenecek.

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6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine tahta geçen Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip. Platin yıl dönümüne saatler kala Kraliçe Elizabeth, Sandringham Şatosu’nda düzenlenen etkinlikte, onuruna hazırlanan pastayı kesti. Kraliçe’nin neşeli tavrı fotoğraflara da yansıdı.

Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı
TOP ATIŞLARIYLA BAŞLAYACAK
95 yaşındaki Kraliçe’nin tahttaki platin yıldönümünde tatil mekânı olan Sandringham’daki şatosunda kalıp, aynı zamanda babası VI. George’un ölüm yıl dönümünde dua etmesi bekleniyor. Kraliçe’nin tahta çıkış yıl dönümü kutlamaları resmen yarın Londra’da Green Park ve Londra Kulesi’nde 13.00’te yapacağı top atışlarıyla başlayacak. Haziranda da dört günlük ulusal tatil, ayrıca başkent Londra ve ülkenin farklı yerlerinde çeşitli etkinlikler yapılacak.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı
PLATİN YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA PROGRAM ŞÖYLE:
12 Mayıs- 15 Mayıs
Windsor Kalesi’nde 500’den fazla at ve 1000 oyuncu, 90 dakika sürecek gösteride izleyicileri 1. Elizabeth’ten günümüze götürecek.
2 Haziran
Kraliçe’nin geleneksel resmi geçidiyle Buckingham Sarayı’nın önündeki sahada dört gün sürecek tarihi kutlamalar başlayacak. Buckihgham Sarayı ve diğer 53 İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerin başkentinde birer fener yakılacak. Aynı zamanda İngiltere çapında, Kanal Adaları ve Man Adaları da dahil olmak üzere 1.500 kent ve kasabada fenerler yakılacak.
3 Haziran
Londra’daki ünlü St. Paul Katedrali’nde Kraliçe’nin saltanatı için bir ayin yapılacak.
5 Haziran
Platin Yıl dönümü Gösterisi
Dansçılar, müzisyenler ve oyuncular, Kraliçe’nin saltanat döremini anlatacak ve City of Westminster bölgesinde yer alan Mall Caddesi’nde 200 ipek bayrakla ‘Umut Nehri’ oluşturulacak..
Yıl dönümü öğle yemeği
Londra ve ülke genelinde sokak partileri yapılacak.
Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı
Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

 

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#Londra#Kraliçe II. Elizabeth#Buckingham Sarayı

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