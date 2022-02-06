Kraliçe II. Elizabeth’in tahtta 70. yılı

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6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine tahta geçen Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip. Platin yıl dönümüne saatler kala Kraliçe Elizabeth, Sandringham Şatosu’nda düzenlenen etkinlikte, onuruna hazırlanan pastayı kesti. Kraliçe’nin neşeli tavrı fotoğraflara da yansıdı.