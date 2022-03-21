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Köyden Kangal getirip, büyüdüğünde barınağa bırakıyorlar

#Gelsenkirchen #Annika Gehrmann#AVRUPADAN HABERLER
Köyden Kangal getirip, büyüdüğünde barınağa bırakıyorlar

İyi bir çoban köpeği olan Kangallar, Almanya’daki Türklerin de giderek ilgisini çekiyor. Ancak yaz tatillerinde yavruyken alınıp Almanya’ya getirilen Kangal köpekleri, büyüdükçe bakımı zorlaştığı için büyük sorun oluyor. Son olarak Gelsenkirchen hayvan barınağına bırakılan Kangal köpekleri sayısının arttığı belirtildi.

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Hâlihazırda 10 kangalın yaşadığı barınağın müdür yardımcısı Annika Gehrmann, “Burada çok az yerimiz var, bu kangallar için kesinlikle yeterli değil” diyor. Barınak yetkilileri kangalın büyükşehir hayvanı olmadığını ve büyüdükçe bakımlarının zorlaştığını belirterek uyarıda bulunuyor. Hayvanları Koruma Derneği’nden Heike Reddig ise Kangalların köpek dövüşünde de kullanıldığına dikkati çekti. Redding, Türkiye’den getirilen ve yıllar içinde gerektiği gibi bakılamayan, çoğaltılarak satılan, dövüştürülen, eziyet edilen ve sonunda barınağa terk edilen Kangal sayısının arttığını söyledi. Aynı zamanda hayvan barınağında köpek eğitmenliği de yapan Heike Reddig, Kangalların, bir sürü koruma köpeği olduğunu belirterek, “Kangallar bir sürüyü korumak için gerektiğinde kendi başına karar verecek şekilde yetiştiriliyorlar. Bu, onu diğer çoban köpeklerinden ayırıyor. İnsanlarla birlikte çalışan bir çoban köpeği, beğenilmek ister ve bu özelliği onu eğitirken çok işe yarar ancak bu şekilde değil” diyor.

Köyden Kangal getirip, büyüdüğünde barınağa bırakıyorlar

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#Gelsenkirchen #Annika Gehrmann#AVRUPADAN HABERLER

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