Kovid-19 medyayı da vurdu

ALMANYA’da 1991 yılında 27 milyon 300 bin yerel ve bölgelerüstü gazete satılıyordu. Bu rakam geçen yıl 13.5 milyona düştü. Koronavirüs salgınıyla birlikte günlük gazetelerin Almanya genelindeki satışı, bu yılın ilk çeyreğinde 12.9 milyona kadar geriledi.

1952 yılında yayın hayatına başlayan ve tirajı 3 yıl sonra 2 milyonu, 1960 yılında 3 milyonu, 1964 yılında 4 milyonu, 1979 yılında 5 milyonu 1983 yılında 5.5 milyonu aşan, daha sonraki yıllarda düşüşe geçen Almanya’nın ‘en büyük’ günlük gazetesi Bild’in günümüzdeki satış sayısı 1 milyon 182 bin civarındadır.

Yani, 1955 yılında 52 milyon nüfuslu Almanya’da 2 milyondan fazla alıcı bulan Bild, günümüzün 83 milyon nüfuslu Almanya’sında ancak 1.2 milyona yakın satış yapmaktadır.

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Bölgelerüstü diğer gazetelerin tirajlarında ve satışlarında da son yıllarda ciddi düşüş oldu.

Resmi verilere göre, şu anda günlük gazetelerden Süddeutsche Zeitung 270 bin, FAZ kısa adıyla tanınan Frankfurter Allgemeine Zeitung 192 bin, Frankfurter Rundschau 163 bin, Handelsblatt 87 bin, Die Welt 67 bin. tageszeitung (taz) 42 bin alıcı bulmaktadır.

Bu yılın ilk çeyreğinde Die Welt gazetesinin satışları yüzde 23.7 düşüş göstermiştir.

Aynı dönemdeki düşüş oranı Bild’de yüzde 9’un üzerindedir.

Diğer gazetelerin satışlarındaki düşüş de yüzde 2 ile 5 arasında değişmektedir.

Aynı durum Almanya’da yayınlanan haftalık gazete ve dergiler için de geçerlidir.

1947 yılında yayın hayatına başlayan Almanya’nın en köklü haftalık politik dergisi Der Spiegel’in bu yılın başlarındaki satış sayısı 685 bin 800 civarındaydı.

Korona virüs döneminde bu rakam 633 bine düştü.

Yani Covid-19 Der Spiegel dergisini de vurdu.

1980’de bir milyon sınırını aşan ve 1991’de 1 milyon 200 bin satış yapan Der Spiegel, 1998’den bu yana yüzde 35’in üzerinde tiraj kaybına uğramıştır.

Aynı durum haftalık Stern ve Focus dergileri için de geçerlidir.

1949’dan beri yayınlanan ve satışı 1958’de bir milyonu geçen, 1969’da 1.9 milyona ulaşan Stern’in şu andaki satışı 389 bin 800 civarındadır.

Stern dergisinin satışındaki düşüş oranı 1998 yılından beri yüzde 61.7’yi bulmuştur.

1993 yılında sol eğilimli Der Spiegel’e rakip olarak yayınlanmaya başlayan ve 1998-2008 yılları arasında 750 binin üzerinde alıcı bulan Focus dergisinin satış sayısı günümüzde 328 bine düşmüştür.

Focus da 1998 yılından bu yana yüzde 58 alıcı kaybetmiştir.

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Tabi tiraj ve satış kaybına paralel olarak gazete ve dergilerin reklam gelirlerinde de büyük ölçüde düşüş olmuştur.

Koronavirüs belasıyla birlikte gazete ve dergilerin reklam girdileri yüzde 20 azalmıştır.

Bu olumsuz gelişme de ilk planda medya çalışanlarına yansımaya başlamıştır.

Almanya’da Bild’i de yayınlayan medya devi Axel Springer, şu ana kadar redaksiyondaki elemanlara ve muhabirlere ‘dokunmayıp’, reklam bölümü ve bazı başka birimlerde ‘kısa çalıma’ uygulaması başlatsa da, yarının ne getireceği bilinmemektedir.

Güney Almanya Medya Holding’i (SWMH) de Süddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerinin redaksiyonlarında ‘kısa çalışma’ başlatmıştır.

Der Spiegel dergisi de, Almanya’nın diğer önde gelen medya şirketlerinden Bertelsmann ve Gruner&Jahr da ‘kısa çalışma’ uygulamasına paralel olarak personel sayısını azaltmayı da planlamaktadır.

Bu da koronavirüs (Kovid-19) belasının, gazete ve dergi satışlarına paralel olarak medya çalışanlarını da vurmaya başladığını göstermektedir.