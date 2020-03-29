Koruyucu yüz siperi ürettiler

TÜM dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgınıyla gece-gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Yaşar Üniversitesi’nden geldi. Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazıyla sağlık çalışanlarının hastaları ile temasını minimuma indirmesini sağlayan koruyucu yüz siperi üretmeye başladı.





‘AMACIMIZ YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK’

Sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, “Sağlık çalışanlarımızı alkışlamanın yanı sıra onlara destek için neler yapabileceğimizi gözden geçirdik. Merkezimiz bünyesindeki çok sayıda 3D yazıcıyı ve lazer kesim cihazımızı kullanarak aralıksız olarak koruyucu yüz siperi üretmeye başladık. Bu maskeler, hastayla yüz yüze muhatap olan sağlıkçıların yüzlerini önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekilmiş olunuyor. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın koronavirüsten korunmalarına yardımcı olmayı hedefledik” dedi. Üretimi aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Tolga Benli, “Bu maskeleri üretirken bir diğer amacımız da sağlık çalışanlarımıza her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Ürettiğimiz maskeleri yetkili kurumlar aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştıracağız” diye konuştu.