Koronaya rağmen Pegida’ya gösteri izni

ALMANYA’da koronavirüs yayılmasını durdurma amacıyla alınan önlemlere göre gösteri ve etkinlikler yasak. Gösteriler en fazla 20 kişiyle sınırlı olmak zorunda. Ancak Dresden kenti asayiş dairesi korona krizinin ortasında İslam ve yabancı düşmanı Pegida hareketinin dün akşam gösteri yapmasına izin verdi. Kararı Büyükşehir Belediye Başkanı da şaşkınlıkla karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert (FDP), kararın kendisi için de bir sürpriz olduğunu ve hukuksal temelini incelediğini söyledi.

SAVUNULACAK YANI YOK

Hilbert “Korona krizi ortasında böyle bir gösterinin savunulacak yanı yok” dedi. Dresden asayiş dairesinin 80 kişilik gösteriye izin verdiğini belirten Hilbert, ancak bu sayıya polislerin ve karşı göstericilerin de ekleneceğini ve bunun bir sorumsuzluk olacağını belirtti. Dresden’in bağlı bulunduğu Saksonya Eyaleti koronadan koruma düzenlemesine göre gösteri yasağı bulunuyor. Ancak düzenleme istisnaları da öngörüyor.