Koronavirüsten ruh sağlığınızı da koruyun!

YAŞAR Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışma Birimi Sorumlusu Berrin Özyurt, koronavirüsle ilgili bilgilenmenin çok önemli olduğunu, ruhsal iyilik durumunu ve ruhsal sağlığı da ancak doğru bilgilenerek koruyabileceğimize dikkat çekti. Dr. Berrin Özyurt, “Ailemizin, arkadaşlarımızın ve bizim sağlığımızı tehdit eden bir ortamda tedirgin olmak hatta korkmak ve endişelenmek normal” diyerek kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri için alınabilecek önlemleri ise şöyle anlattı:

‘UZMAN ÖNERİSİNE UYUN’

Öncelikle kişisel temizliğinizi ve sağlığınızı korumanız için sağlık uzmanlarının önerilerini uygulayın. Örneğin, ellerinizi sıcak su ve sabunla sevdiğiniz bir şarkıyı dinleme süresince, en az 20 saniye yıkayın.

‘SPEKÜLASYON VE SÖYLENTİLERDEN UZAK DURUN’

Bilgi kirliliğinin yoğun olduğu günümüzde çeşitli sosyal medya kanallarından ya da kişisel kaynaklardan yayılan söylenti ve spekülasyonlara rağbet etmeyin. Bunlar korkutucu olabileceği gibi yanlış bilgiler de içerebilir. Bilgi edinmeyi sınırlayın ve güvenilir kaynaklara yönelin. Bilgilenmek istediğinizde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın duyuruları, Dünya Sağlık Örgütü’nün web sayfaları, Türk Tabipler Birliği’nin duyuruları gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın. Kaliteli kanallardan ulaşacağınız bilgiler, kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olur.

‘SOSYAL DESTEK KAYNAKLARINIZI HAREKETE GEÇİRİN’

Stresli dönemlerde sosyal çevrenizden alacağınız destek önemli, bu nedenle geniş aile üyeleriniz ve işyerinizde çalışan meslektaşlarınızla ilişkilerini sürdürün ve gerektiğinde onlardan duygusal destek alın.

RUTİNDEN UZAKLAŞMAYIN

Böyle durumlarda genellikle rutine bağlı kalmak iyidir. Yapabileceğinizi düşünüyorsanız ev ya da işteki görevlerinize devam edin.

KAYGI VE STRESİ YÖNETİN

Nefes egzersizleri ve kasları gevşetme teknikleri, yoga, meditasyon gibi stresle ve kaygıyla baş edip sizi rahatlatacak yöntemler konusunda bilgi edinin. Düzenli uyuyun ve sağlıklı beslenin, egzersiz gibi fiziksel aktivitelerde bulunun. Böylece kendinizi daha rahat hissedecek ve kontrolün sizde olduğunu fark edeceksiniz.

‘ÇOCUKLARINIZLA KONUŞUN’

Sağlıkla ilgili planlarınıza ailenizin tüm üyelerini ve çocuklarınızı da dahil etmek önem taşır. Çocuklarınıza salgın konusunda ne bildiklerini onları tedirgin etmeden sorun. Çocuklarınızı yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek için onları korkutmadan ve abartmadan doğru bilgilendirin. Haberleri onlarla tartışın, ancak bu konuyu aşırı bir biçimde gündemde tutmaktan kaçının. Bu konuyu konuşmaktan çekinmeyin ve mümkün olduğunca dürüst olun. Rutinlerini sürdürmelerini sağlayın. Kaygı ve korkularını ifade etmelerini destekleyin.

‘RİSK GRUBUNDAYSANIZ BİLGİLENDİRİN’

Geçmişte bir travma yaşadıysanız, ruhsal bir sorununuz varsa ya da kronik bir sağlık probleminiz varsa salgın hakkında konuşurken ya da okurken kendinizi bunalmış hissetmeniz normal. Bu duyguları kabul etmek ve çevrenizden gerekli yardımı istemek iyi gelecektir.

‘YARGILAMAYIN’

Virüs şüphesiyle gözetim altında olan kişilere ön yargılı yaklaşmayın, onları yargılamayın.