Koronavirüs yaşamdan memnuniyeti azalttı

YAPILAN ankete katılanların sadece yüzde 68’i yaşamlarının normal seviyede gittiğini belirtirken, geri kalanı ise hayatlarından memnun olmadığını açıkladı. Bu durumdan en çok kadınlar ve yaşlılar etkilendi. Nielsen şirketi tarafından yapılan ankete katılan kadınların yüzde 34’ü, erkeklerin ise yüzde 30’u hayatlarından memnun olmadığını söyledi. Anket, geçen yıl aralık ayında 2 bin kişi üzerinde yapıldı. Ankete göre sağlık açısından da kendilerini iyi hissetmeyenlerin oranı artış gösterdi. 2019’da sağlıkları açısından memnun olanların oranı yüzde 67 olurken, 2020’de bu oran yüzde 59’a geriledi. Korona kısıtlamaları aile ilişkilerine de yansıdı. Aile hayatından memnuniyet duyanların oranı 2019’da yüzde 77 iken, bu oran 2020’de yüzde 71’e geriledi.