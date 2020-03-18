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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Koronavirüs aşısında sonbahar umudu!

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Koronavirüs aşısında sonbahar umudu!
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Almanya’nın Tübingen kentinde aşı geliştirmekle tanınan CureVac şirketi koronavirüs aşısını sonbaharda piyasaya süreceklerini söyledi. Bild gazetesine konuşan şirketin en büyük ortağı Dietmar Hopp, “İlkbaharda klinik testlere başlayabiliriz. Bu gidişle sonbaharda aşıyı piyasaya sürecek durumda oluruz” dedi.

ALMANYA’daki CureVac şirketinde araştırmacılar geceli-gündüzlü koronavirüse karşı aşı geliştirme üzerinde çalışıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın bu şirketi ABD’ye götürme girişiminde bulunduğu ve araştırmacılara yüksek paralar teklif ettiği haberleri ortaya atılmıştı. AB bunun üzerine CureVac şirketine 80 milyon Euro maddi destek sözü verdi.

HASTALARI KORUMAYACAK
Şirketin yüzde 80 payına sahip olan Almanya’nın birinci lig takımı Hoffenheim kulübü Başkanı Dietmar Hopp, koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinde oldukça ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bild gazetesine konuşan Hopp, “Bu şekilde gitmesi durumunda ilkbaharda klinik testlere başlayabiliriz. Baskı çok yüksek olduğu için izin sürecinin de başka vakalara kıyasla hızlı ilerlemesi lazım. Biz aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek durumda oluruz” dedi. Hopp sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu aşının hasta olanlara bir faydası olmayacak. Sağlıklı olanları bu virüse yakalanmaktan koruyacak, eğer bazı uzmanların korktuğu gibi gelecek kış koronavirüs daha güçlü gelirse.”

 

 

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