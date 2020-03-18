Koronavirüs aşısında sonbahar umudu!

ALMANYA’daki CureVac şirketinde araştırmacılar geceli-gündüzlü koronavirüse karşı aşı geliştirme üzerinde çalışıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın bu şirketi ABD’ye götürme girişiminde bulunduğu ve araştırmacılara yüksek paralar teklif ettiği haberleri ortaya atılmıştı. AB bunun üzerine CureVac şirketine 80 milyon Euro maddi destek sözü verdi.

HASTALARI KORUMAYACAK

Şirketin yüzde 80 payına sahip olan Almanya’nın birinci lig takımı Hoffenheim kulübü Başkanı Dietmar Hopp, koronavirüse karşı aşının geliştirilmesinde oldukça ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bild gazetesine konuşan Hopp, “Bu şekilde gitmesi durumunda ilkbaharda klinik testlere başlayabiliriz. Baskı çok yüksek olduğu için izin sürecinin de başka vakalara kıyasla hızlı ilerlemesi lazım. Biz aşıyı sonbaharda piyasaya sürecek durumda oluruz” dedi. Hopp sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu aşının hasta olanlara bir faydası olmayacak. Sağlıklı olanları bu virüse yakalanmaktan koruyacak, eğer bazı uzmanların korktuğu gibi gelecek kış koronavirüs daha güçlü gelirse.”