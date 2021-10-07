Koronadan ölümlerin nedeni kan şekerinin yükselmesiymiş!

Haberin Devamı

KORONA salgını başladığından bu yana, virüsün bazı insanlarda çok ağır ve hatta ölümlere neden olduğu bazılarında ise neden hafif atlattığı herkesin en çok merak ettiği konu oldu. Çünkü virüs, sadece ağır hastalığı olanları değil, sağlıklı genç ve hiçbir kronik hastalığı olmayan insanların da ölümüne neden oldu. Bu konu üzerinde çalışma yapan İsviçreli bilim insanları ilginç bir saptamada bulundu. Hastalığı ağır geçiren insanların kan şekerinin yüksek olduğu tespit edildi.

ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Bilim insanları yapay zeka yardımıyla dünya çapındaki bilimsel araştırmaları ve hastalığı ağır geçirenlerle ilgili verileri inceledi. Araştırmada yaklaşık 240 bin bilimsel çalışma ve hasta verileri değerlendirildi. Buna göre hastalığı ağır geçirenlerde kan şekerinin yükseldikçe hastalığın daha da ağırlaştığı ve hatta ölümle sonuçlandığı belirlendi.

BESLENMEYE DİKKAT!

Araştırmada kan şekeri değerinin yükselmesinin virüs için ideal bir ortam oluşturduğu belirlendi. Kandaki şeker oranı arttıkça bağışıklık sisteminde ortaya çıkan zayıflıktan faydalanan virüs akciğere geçmeyi başarıyor ve buraya yerleşiyor. Yani kan şekerinin artması virüsün akciğere girmesini kolaylaştırıyor. Yapılan araştırmada sürecin devamında akciğere giren virüsün enfeksiyona neden olacak şekilde hücre içinde kolayca çoğalabildiği de tespit edildi. Bilim insanları kan şekeri değerinin gözlem altında tutulması virüsün etkisini azaltacağını belirterek beslenmeye dikkat edilmesini tavsiye ediyor.