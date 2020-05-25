Koronavirüs bunu da yaptırdı: Sahibinden kiralık stadyum

ABD’de de dünyanın dört bir yanında olduğu gibi profesyonel sporlar durma noktasına gelirken takımlar mali olarak da yıpratıcı olan bu kriz döneminde farklı çözümler arıyor.

Bu çözümlerden biri de Pensacola Blue Wahoos’dan geldi. Efsanevi golfçü Bubba Watson’ın ortaklarından biri olduğu beyzbol kulübü maçlarını yaptığı stadyumu Airbnb aracılığıyla kiralıyor.

Bu özel deneyim için gecelik 10 bin 218 TL (yaklaşık bin 500 dolar) ödeyenler Pensacola Blue Wahoos Stadium’da ilginç bir deneyim yaşayabilecekler. MLB ekibi Minnesota Twins’in alt ligdeki besleyici kulübü olan Blue Wahoos böylece bir ilke de imza atmış oldu.Peki 10 bin 218 TL’ye nasıl hizmetler dahil? İlanın açıklamasında yer alan ifadelere göre ziyaretçiler sahanın tüm imkanlarından faydalanarak istedikleri gibi beyzbol oynayabilecek, sahada piknik yapabilecek ya da başka fikirleri varsa sahayı istedikleri gibi kullanabilecekler. Stadyumda toplamda 10 kişi konaklayabiliyor. Airbnb kullananların aşina olduğu üzere stadyumda bir kişi de 10 kişi de kalsa gecelik fiyat 10 bin 218 TL olarak değişmiyor.

Denize nazır stadyumu kiralayanlar otoparkı, kulüp binasını ve vuruş antrenmanı yapabilecekleri kafesi de kullanabiliyor. Beyzbol sezonunun askıda olduğu ve gelecekle ilgili belirsizliklerin sürdüğü şu günlerde alternatif fikirler üreten kulüp, bir disk golf müsabakasına da ev sahipliği yapacak.

Stadyumda ayrıca gelecek hafta havai fişek gösterileri eşliğinde seyircilerin saha içinde çimlerde yer alacağı bir film gösterimi de yapılacak.