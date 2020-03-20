‘Korona-Parti’ye tepki: ‘Bu korkunç’

SÖZ konusu durumun korona virüsüne karşı başlatılan mücadeleyi sekteye uğratacağı ifade edilirken, Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller harekete geçti. Müller, başkentlileri zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama, hijyen kurallarına uyma konusunda tekrar uyardı. Müller, uyulmaması halinde alınan tedbirleri sertleştireceklerini, hatta sokağa çıkma yasağı getirebileceklerini açıkladı. Berlinlileri sorumsuz ve düşüncesiz olmakla suçlayan Müller, şunları söyledi: “İnsanlar konunun ciddiyetini hâlâ anlamadı. Birilerinin kuralları hiçe sayıp ‘Korona-Parti’ adı altında toplanmaları tahammül edilir gibi değil. Bu korkunç. Bazıları da hâlâ ihtiyaçlarından fazla alışveriş yapıp stoklama peşinde. Bu, o ürünlere gerçekten acil ihtiyacı olanların hakkını gasp etmektir. Yine diğer insanlarla araya yeteri kadar mesafe koyma kuralını çiğnemek de kabul edilir gibi değil. Bu durum böyle devam ederse bir sonraki aşamaya geçip sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalabiliriz.”

EĞER KURALLARA UYULMAZSA...

Berlin’de 1 günde koronavirüse yakalananların sayısı yüzde 50 oranında artış gösterdi. Başkentte çok sayıda market, müşterilerin ihtiyaçlarından fazla alıp stoklama yapmalarının önüne geçmek ve olası tartışmaları engellemek için güvenlik görevlilerini işe aldı. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de benzer bir açıklama yaparak, kurallara uyulmaması durumunda Bavyera Eyaleti’nde sokağa çıkma yasağı getirilebileceğini ifade etti. Söder, “İnsanlar evde alma kuralına uymazsa, geriye opsiyon olarak sadece eyalet çapında bir sokağa çıkma yasağı getirmek kalır. Bunu herkes anlamalı” şeklinde konuştu.