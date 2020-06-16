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Avrupa
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 18:47,Son Güncelleme:

Korona krizinde bilişim teknolojileri uzmanı istihdam talebi arttı

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Korona krizinde bilişim teknolojileri uzmanı istihdam talebi arttı
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Almanya’daki şirketlerin koronavirüs krizinde, öncelikle bilişim teknolojileri uzmanı istihdamı arayışına girdikleri bildirdi.

MERKEZİ Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), profesyonel iletişim ağı LinkedIn ile yaptığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının istihdam talebi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ve şirketlerde daha fazla dijitalleşmeye yol açtığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, bu yılın mart-mayıs döneminde LinkedIn’deki iş ilanlarının sayısı yazılım ve bilişim teknolojileri sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Sağlık sektöründe artış ise yüzde 46 olarak kayıtlara geçti. Bilişim teknolojileri donanımı ve ağ teknolojisi için iş ilanlarında yüzde 19, finans sektörü ve sanayi sektörü iş ilanlarında sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 35 düşüş görüldü. Ifo Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 krizinde hükümet teşviklerinin dijitalleşme de daha etkili olması için deneyimli ve iyi eğitimli uzmanlara ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bu nedenle, ekonomik teşvik programı dijital beceriler eğitimini desteklemelidir” ifadesini kullandı.

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