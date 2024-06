Korona dolandırıcısı Can H., hapse mahkum oldu

Haberin Devamı

KÖLN’deki Eyalet Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, sanık Can H.’yi dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından suçlu buldu. 2021 ve 2023 yılları arasında Can H.’nin tam 14 ayda yaklaşık 5.8 milyon Euro haksız gelir elde ettiği belirtildi. Can H. hakkında soruşturma 2022 Eylül ayında bir kişinin ihbarıyla başladı. Rhein-Erft bölgesinde yaşayan bir baba, kızının Can H. tarafından işletilen koronavirüs test merkezlerinden birinden koronavirüs test sonucu aldığını, ancak kızının burada hiç test yaptırmadığını iddia ederek polise şikâyette bulundu.

YETERİNCE SUÇ DELİLİ VAR

Şikâyet üzerinde ‘Organize Suçlar’ birimi Can H. ve şüpheli suç ortakları hakkında araştırmaya başladı ve aylarca gözetim altında tuttu. Can H.’nin kestiği milyonlarca Euro’luk koronavirüs bağlantılı faturaları ve para akışını takip etti. Soruşturma ekibi yeterince delil bulunca harekete geçti ve 9 Mayıs 2023’te Bergheim, Hürth, Elsdorf, Kerpen, Köln, Aachen, Mettmann, Hamm (Sieg) ve Chemnitz’de (Saksonya) hem konut hem de iş yerleri dahil olmak üzere yaklaşık 30 mülkte arama yapıldı. Ardından Can H. hakkında dolandırıcılıktan dava açıldı.