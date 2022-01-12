Korkutan rapor! En küçük kurban 3 aylık bir bebek

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POLİS bünyesinde oluşturulan Berg araştırma grubunun raporuna göre 65 çocuk kurtarıldı. Çocuklara tacizde bulunan ve tecavüz eden toplam 439 zanlı tespit edildi. Tecavüze uğrayan en küçük çocuğun 3 aylık, en büyüğünün ise 17 yaşında olduğu belirtildi. Soruşturma ekibi yöneticisi Michael Esser, 3 aylık bebeğin tecavüzcüsünden kurtarıldığını, soruşturmayı yürüten polislerin gördükleri ve öğrendikleri karşısında psikolojik olarak çok zorlandıklarını söyledi. Yaşananların dehşet verici olduğunu kaydeden Esser, insan aklının alamayacağı sürreal durumlar olduğunu belirtti. Esser, bazı çocukların yaşadıkları olayların ardından ağladıklarını kaydederken, tecavüz kurbanı bir kız çocuğunu örnek verdi. Aachen’deki bu olayda kız çocuğunun kendisine tecavüz eden amcasından ayrılırken ağladığını ve oyuncak ayısına sıkı sıkı sarılıp bırakmadığını söyledi. Esser, yıllardır bu görevde olan tecrübeli polislerin bile yaşananlardan çok etkilendiğini ifade etti.

Bergisch Gladbach çocuk tecavüzleri 2019 yılında internette pedofil bir babanın izini sürerken ortaya çıkarıldı. Yapılan soruşturmada yüzlerce pedofilin tecavüz ettikleri kendi çocuklarını değiştirdikleri belirlenmişti.