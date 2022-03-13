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Korkut için karar vakti

#Almanya Bundesliga#Tayfun Korkut#AVRUPADAN HABERLER
Korkut için karar vakti

Almanya’da son yıllarda Bundesliga’da umduğunu bir türlü bulamayan başkent takımı Hertha BSC, ligin bitimine 8 hafta kala küme düşme hattına girdi. Deplasmanda Mönchengladbach’a 2-0 yenilen Hertha, 23 puanla sondan birinci sıraya oturdu.

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Sezon arasından kısa bir süre önce Pal Dardai’nin yerine teknik direktör olarak getirilen Tayfun Korkut’un takımla yollarının ayrılıp ayrılmayacağına ise kısa sürede karar verilecek. Ancak, Hertha’nın Tayfun Korkut’la yolları ayıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Hertha Menajeri Fredi Bobic, üst üste alınan beşinci mağlubiyet sonrası mali yönetim, kulüp başkanı ve Tayfun Korkut’la bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Bobic, hızlı karar vermeyeceklerini ve gelişmeleri detaylı değerlendireceklerini söyledi. Son oynanan maç sonrası açıklama yapan Korkut, birçok talihsiz olayın üst üste geldiğini belirtti. Korkut, “Sportif durumundan ben sorumluyum. Etrafındaki her şey her zaman hayal ettiğiniz gibi değildir. Ama bu asla bir mazeret olmamalı” dedi.

Korkut için karar vakti

 

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#Almanya Bundesliga#Tayfun Korkut#AVRUPADAN HABERLER

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