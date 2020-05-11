Korkunç sakatlık! Doktor maçı hemen bitirdi...

Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan karşılaşmada felaket bir sakatlık yaşandı. Maçın 3. raundunda aldığı darbeyle Niko Price'ın gözü kan içinde kaldı ve şişerek kapandı. Doktor bitirdi

Price'ın gözünün durumunu gören doktor maçı hemen bitirdi. Maçtan sonra açıklama yapan Price doktora tepki göstererek 'İyiyim bırak maçı bitireyim dememe rağmen izin vermedi.' dedi. Karşılaşma sonrası hastaneye götürülen Price'ın göz altında 3 ayrı açılma olduğu öğrenildi ve dikiş atıldı.

Maç bitime 90 saniye kala galip gelen Luque ise 18. zaferini kazandı. Puan olarak önde olduğunu söyleyen Price ise duruma büyük tepki gösterdi.