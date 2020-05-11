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Haber Giriş: 11.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Korkunç sakatlık! Doktor maçı hemen bitirdi...

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Korkunç sakatlık! Doktor maçı hemen bitirdi...
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Şiddetli maçlara sahne olan UFC 249'da yine şok eden bir görüntü ortaya çıktı.

Niko Price ile Vicente Luque arasında yapılan karşılaşmada felaket bir sakatlık yaşandı.

Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...
Maçın 3. raundunda aldığı darbeyle Niko Price'ın gözü kan içinde kaldı ve şişerek kapandı.
Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...
Doktor bitirdi
Price'ın gözünün durumunu gören doktor maçı hemen bitirdi.
Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...
Maçtan sonra açıklama yapan Price doktora tepki göstererek 'İyiyim bırak maçı bitireyim dememe rağmen izin vermedi.' dedi.
Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...
Karşılaşma sonrası hastaneye götürülen Price'ın göz altında 3 ayrı açılma olduğu öğrenildi ve dikiş atıldı.
Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...

Maç bitime 90 saniye kala galip gelen Luque ise 18. zaferini kazandı.
Korkunç sakatlık Doktor maçı hemen bitirdi...
Puan olarak önde olduğunu söyleyen Price ise duruma büyük tepki gösterdi.

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