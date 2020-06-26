Konsolosluklarda işlem yaptıracaklar dikkat…

TOPLUM sağlığı için ciddi bir tehlike arzetmeye devam eden Covid-19 salgını süresince Başkonsolosluğumuzca verilen hizmeti sağlıklı bir şekilde sürdürmeye yönelik olarak daha önceden de paylaşılmış olan aşağıda kayıtlı tedbirler Başkonsolosluğumuza işlem için gelmeyi ön gören vatandaşlarımızın dikkatine bir kez daha sunulmaktadır:

1. Başkonsolsoluğumuzda sosyal mesafe ve koruyucu maske kuralı geçerlidir.

2. Vatandaşlarımızın yaptıracakları işlemler için www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu alarak Başkonsolosluğumuza gelmeleri özellikle rica olunur. Her bir işlem sahibi için ayrı randevu alınması gerekmektedir. Yalnızca pasaport veya kimlik kartı teslimi ile nüfus kayıt örneği ya da e-devlet şifresi alma gibi işlemler için randevuya gerek yoktur.

3. İşlem yaptıracak vatandaşlarımızın en erken randevu saatinden 15 dakika önce bina içerisine kabul edilecek olmaları sebebiyle, randevu saatinden çok daha erken bir saatte Başkonsolosluğumuza gelinmemesi rica olunur.

4. Başkonsolosluğumuza sadece işlem yaptıracak randevu sahibi kişiler kabul edilecektir. İşlem yaptıracak kişinin yanında refakatçi olarak gelenlerin bina içerisine kabul edilmesi mümkün değildir. (Yaşlı, engelli ve bebekli vatandaşlarımız bu uygulamadan muaftır.)

5. Hastalığı bulunan veya kendini rahatsız hisseden ziyaretçilerimizin Başkonsolosluk binasına girmemeleri rica olunur. Hastalık belirtisi gösteren (kronik öksürük, yüksek ateş) ziyaretçilerimizin bina içerisine kabul edilmeleri mümkün olmayacaktır. Hastalık belirtilerine rağmen bina içerisinde bulunanlar bina dışına davet edilecektir.

6. Öte yandan, hastalığın yayılmasını önlemekte en etkili yöntemler olduğu bilinen el hijyenine ve hapşırma ile öksürme esnasında ağız ve burnun kapatılmasına özen gösterilmesi önemle rica olunur.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil durumlar için bize +49 152 23669144 ve + 49 152 51814591 numaralı nöbet telefonlarımızdan ulaşbilirsiniz.

İlave bilgi talepleriniz ve konsolosluk işlemlerine ilişkin olarak Başkonsolosluğumuzun konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr e-posta adresinden bizlere yazabilirsiniz.

Ayrıca, konsolosluk işlemlerine dair her türlü bilgi ve yardım için 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezine +49 30 30 80 70 90 numaralı telefondan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

En iyi dileklerimizle,

Nürnberg Başkonsolosluğu