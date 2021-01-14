Komiser Heller veda ediyor

DİZİDE suçluları yakalayan Komiser Heller, 16 Ocak’ta yayınlanacak bölümle diziden ayrılıyor. Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümde Komiser Heller, kadın ticareti yapan ve genç kızlara şiddet uygulayan suçluların peşine takılıyor. Senaristlerin komiseri bu bölümde öldürüp öldürmediği bilinmiyor. Bu konuyla ilgili oyuncu bilgi vermekten kaçındı ve sırrı açıklayamayacağını söyledi. Wagner “Ani gelişmeleri seviyorum. İçinde hep sürprizler barındırır. Herkes diziyi izlerken öğrensin sonunu’ dedi.

‘FİLMDE PARA ETKİLİ OLURSA FİLM ETKİLİ OLMAZ’

Lisa Wagner, ‘Olay Yeri Komiseri’ dizisinde 2014 yılından beri oynuyor. Komiser Heller karakterine altı yılı aşkın süre hayat veren oyuncu, canlandırdığı karakterin artık kendini tekrarlamaya başladığı için bıraktığını söyledi. Yeni projelerde yer alıp almama konusunda karar verirken paranın etkisinin olmadığını belirten 41 yaşındaki Wagner “Filmde para etkili olursa, film etkili olmaz. Benim için önemli olan projenin gücü” dedi. SOKAKTA KİMSE KONUŞMUYOR

Dizisini milyonlarca kişinin izlemesine rağmen sokakta çok fazla tanınmadığını belirten Wagner “Genelde sokakta kimse çevirip konuşmuyor. Belki Bavyeralıların böyle bir özelliği var bilemiyorum. Bir keresinde markette çalışan bir kadın benimle konuşmuştu. 15 yaşındaki kızıyla birlikte izlediğini ve Komiser Heller’i çok sevdiğini söylemişti. Bundan çok memnun kalmıştım” dedi. Önümüzdeki dönemde nasıl bir projede yer alacağıyla ilgili bilgi vermeyen Wagner, tekrar komiser canlandırıp canlanmayacağı sorusuna “Bunun için biraz ara vermek lazım. Tekrar benzer rolü oynamak şimdilik doğru olmaz” cevabını verdi.