Köln Karnavalı sönük geçiyor

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Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Köln Karnavalı, Rusya–Ukrayna savaşı sebebiyle sönük geçiyor.
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KARNAVAL, Köln sokaklarında önceki yıllarda alışılan görüntülerden uzak başladı. Karnaval eğlencelerinin bazı bölümlerinde değişikliğe gidildi. Geçen yıl salgın nedeniyle eğlence yapamayan Köln’lüler, yasağın kalktığı 2022 yılını iple çekiyordu. 11.11.2021’de başlayan karnaval için on binlerce kişi Heumarkt Meydanı’nı doldurmuştu. Ancak bugün Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı karnaval heyecanını da azalttı. Festival komitesinin, saldırı üzerine ortaya çıkan olağanüstü durum nedeniyle yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Bugün Köln’de sokak karnavalı başlıyor, bu da Köln’deki eğlence düşkünlerinin çoğunlukla bireysel olarak, dışarıda veya barda kutlama yapması anlamına geliyor. Pandemiden iki yıl sonra özlem çok büyük ve bu kadar kısa bir teslim süresiyle iptal etmek tamamen organizasyon açısından bir bakış açısıyla mümkün değil. Bizim açımızdan bu aynı zamanda yanlış bir sinyal olur.”
Pazartesi günü büyük konvoyun geçişi koronavirüs sebebiyle ilk kez Köln Rein Energie Stadı’nda yapılacak. Karnaval, Katolikler tarafından başta Köln, Düsseldorf, Mainz, Aachen gibi Ren kıyılarındaki şehirlerde uzun yıllardır ilgiyle takip ediliyor.