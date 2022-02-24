Köln Karnavalı sönük geçiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AB ve NATOdan ortak açıklama: Rusyadan hesap soracağızAB ve NATO'dan ortak açıklama: Rusya'dan hesap soracağız!#NATO
Türk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyorTürk öğrenci: Yayını terk etmem gerekiyor#Ukrayna
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son Dakika | Rusya - Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Belarustan 4 füze atıldı ABDde acil toplantıSon Dakika | Rusya - Ukrayna savaşında sıcak gelişme... Belarus'tan 4 füze atıldı! ABD'de acil toplantı#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli Rusya-Ukrayna açıklamasıSon dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli Rusya-Ukrayna açıklaması#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Burası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldularBurası Antalya... Ukraynalılar sokağa indi: Gözyaşlarına boğuldular#Ukrayna
Odessada inanılmaz dakikalar Rus roketinin düşme anı kameradaOdessa'da inanılmaz dakikalar Rus roketinin düşme anı kamerada#Ukrayna
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Ukraynadan dumanlar yükseliyor Korkutan görüntüler...Ukrayna'dan dumanlar yükseliyor! Korkutan görüntüler...#Rusya
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Set kavgası kitap oldu: Üç saat bekletince saygısızsın diye bağırmışSet kavgası kitap oldu: Üç saat bekletince 'saygısızsın' diye bağırmış #Charlize Theron
Orjinal diye aldı Başına gelmeyen kalmadıOrjinal diye aldı! Başına gelmeyen kalmadı#Ekspertiz
HABERLERAvrupa Haberleri

Köln Karnavalı sönük geçiyor

#Rusya–Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER#Heumarkt Meydanı
Köln Karnavalı sönük geçiyor

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan Köln Karnavalı, Rusya–Ukrayna savaşı sebebiyle sönük geçiyor.

Haberin Devamı

Köln Karnavalı sönük geçiyor
KARNAVAL, Köln sokaklarında önceki yıllarda alışılan görüntülerden uzak başladı. Karnaval eğlencelerinin bazı bölümlerinde değişikliğe gidildi. Geçen yıl salgın nedeniyle eğlence yapamayan Köln’lüler, yasağın kalktığı 2022 yılını iple çekiyordu. 11.11.2021’de başlayan karnaval için on binlerce kişi Heumarkt Meydanı’nı doldurmuştu. Ancak bugün Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı karnaval heyecanını da azalttı.
Festival komitesinin, saldırı üzerine ortaya çıkan olağanüstü durum nedeniyle yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Bugün Köln’de sokak karnavalı başlıyor, bu da Köln’deki eğlence düşkünlerinin çoğunlukla bireysel olarak, dışarıda veya barda kutlama yapması anlamına geliyor. Pandemiden iki yıl sonra özlem çok büyük ve bu kadar kısa bir teslim süresiyle iptal etmek tamamen organizasyon açısından bir bakış açısıyla mümkün değil. Bizim açımızdan bu aynı zamanda yanlış bir sinyal olur.”
Köln Karnavalı sönük geçiyor

Pazartesi günü büyük konvoyun geçişi koronavirüs sebebiyle ilk kez Köln Rein Energie Stadı’nda yapılacak. Karnaval, Katolikler tarafından başta Köln, Düsseldorf, Mainz, Aachen gibi Ren kıyılarındaki şehirlerde uzun yıllardır ilgiyle takip ediliyor.
Köln Karnavalı sönük geçiyor

Köln Karnavalı sönük geçiyor

Köln Karnavalı sönük geçiyor

Köln Karnavalı sönük geçiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya–Ukrayna#AVRUPADAN HABERLER#Heumarkt Meydanı

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna