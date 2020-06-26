Köln Deutz’un umudu Mehmet Işık

Daha evvel Almanya´nın önemli futbol takımlarından Fortuna Köln, Bergisch Gladbach takımlarının altyapı hocalığını da yapan Mehmet Işık´ın bu başarısı Köln´deki Türkler tarafından da gururla karşılanıyor. Başarısı hakkında görüşlerine başvurduğumuz Mehmet Işık şunları söyledi: "Uzun yıllar süren profesyonel futbol hayatımdan sonra, Almanya´da B Sınıfı Antrenörlük lisansı aldım ve tamamen bilimsel yöntemlerle futbol yeteneği olan gençlerin yetişmesine odaklandım. Her çocuğun hayallerini süsleyen bir efsane futbolcu vardır. Bu hayal gençlerimizi futbolcu olmaya itmektedir. Aile ve Teknik direktörlerin davranışları, tutumları genç futbolcuları etkilemektedir. Genç futbolcuların gelişmeleri için yapması gereken bir çok özel antrenman, beslenme ve eğitim sorumluluğu mevcuttur. Bu sorumlulukları yerine getirmede öncelikli iş ailelere, sonra da altyapı antrenörlerine bağlıdır. Aile ve antrenör etkisi, bir genç futbolcunun gelişiminde vazgeçilmez yönlendirici faktörlerdir. İkisininde etkin ve bilinçli olması, futbolcuyu doğru yönde gelişimine yardımcı olur.

Bir futbolcunun gelişmesi için %20’lik kısmı ailenin verdiği destek ile oluşmaktadır. Bir futbolcu, genç yaşta başladığı futbol hayatında ilk olarak ailesinden destek bekliyor ve ailesini örnek alıyor. Ailesinin desteğini alan bir çocuk daha hırslı ve istekli bir şekilde futbola odaklanabiliyor. Ama bunun yanı sıra, ailenin görevi ise futbolcunun kişisel gelişimini geliştirmesi ile ilgili ve okulunu da devam ettirmek için gerekli faktörlerde yaşadığı sorunları çözmede yardımcı olmasıdır. Teknik direktörler ise, genç futbolcuların antrenman öncesi, antrenman içi ve sonrasında, futbolcuyu iyi analiz edebileceği, gözleyebileceği bir sistem oluşturmalıdır.

Genç yeteneklerin yetişmesi icin Altyapı antrenörlerinin dikkate alması gereken 5 önemli ana başlık vardır.

1-Futbolcuları doğru beslenme üzerine eğitilmesi,

2-Açma- germe hareketlerinin doğru yapılması,

3- Doğru gelişimi ve etkili ısınması için havuz zamanın ayarlanması,

4-Mental ve psikolojik gelişim için meditasyon egzersizleri yapılması,

5-Futbolcuların birden fazla pozisyonda oynatılmasıdir

Ben de bu 5 ana başlık ile genç yetenekleri futbol hayatına bilimsel olarak hazırlamaya çalışıyorum."