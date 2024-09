Koleksiyonuyla annesini yaşatıyor!

Haberin Devamı

LONDRA Moda Haftası’ndaki tasarımcılar, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sunuyor. 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Londra Moda Haftası (London Fashion Week) Londra’nın yaratıcı topluluklarını, bağımsız işletmelerini ve şehrin dünyanın önde gelen kültür başkenti olmasını ön plana çıkarıyor. İlkbahar / Yaz 2025 defilelerinin açılışı önceki gün, yarı Amerikan yarı İngiliz modacı Harris Reed’in tasarımlarıyla başladı. Nina Ricci’nin kreatif direktörü olan Reed, dünya starı İngiliz şarkıcı Harry Styles’la yaptığı işlerle de tanınıyor. Reed, Nina Ricci’nin yanı sıra Londra Moda Haftası’nda kendi markasının yeni sezon koleksiyonunu sunuyor.

Türk modacı Bora Aksu bugün yapılan defilede tasarımlarını annesine adadı. Aksu’nun annesinin yaşamı, sofistike ve elegan stili ve güçlü duruşu yaz kolleksiyonu için ilham kaynağı oluşturuyor. Bora, 13 Ocak 2024’te kaybettiği annesine adadığı koleksiyonu onun yedinci ay dönümü 13 Eylül’de Londra Moda Haftası’nda sergiliyor. Birsen Aksu başarılı bir çocuk doktoru olmasının yanında, sanata ve yaratıcılığa olan düşkünlüğüyle bilinirdi. 1960’larda ve 1970’lerde aradığı tarzı bulamayan Birsen Aksu, örgülerle kendi kıyafetlerini yaratmaya başlamıştı.

Tig işi elbiseler, hırkalar, bluzlar Bora Aksu’nun stilinin de temelini oluşturuyor. Aksu, “Ben çocukken her sabah annemin işe gitmeye hazırlanmasını hayran hayran seyrederdim. Her gün giydiği farklı kıyafetler, onları tamamladığı aksesuarları, boynuna taktığı fularlar, mücevherleri... Her şey yan yana konulduğunda birbirine uymasa bile annemin dokunuşuyla bir şekilde bir araya gelen her şey beni çok etkilerdi. Annemin benim üzerimde çok güçlü bir etkisi vardı. Yaratıcı kişiliğimin oluşması tamamen onun sayesinde oldu” dedi. Birsen Aksu’nun 1960’larda giydiği kıyafetler, kullandığı renkler, hatta yaptığı farklı topuzlar Yaz 2025 Koleksiyonu’na yön veren öğelerin başında geliyor.

Koleksiyonun bir başka yönü de Bora Aksu’nun annesinin doğaya, çiceklere ve bahçesine olan düşkünlüğünden esinlenilerek yaratılan romantik bölüm. Beyaz, krem, uçuk mavi ve uçuk pembe ipek tüllerle oluşturulan bu bölüm rüyamsı bir hava yaratıyor. Lüks siluetler, uçuşan tüyden hafif kumaşlar Birsen Aksu’nun kendine has stilini ve yaşamını anlatarak bir arada kullanılıyor. İlkbahar/ Yaz 2025 Kolleksiyonu Bora Aksu’nun en duygusal kolleksiyonu. Annesine adadığı bu koleksiyon ile Bora Aksu annesini yaşatmaya devam ediyor.

Diğer yandan Türk modacılardan Erdem Moralıoğlu ve Dilara Fındıkoğlu’nun işleri de Londra Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonları arasında yer alacak. Erdem Moralıoğlu’nun markası ERDEM’e ait tasarımlar 15 Eylül Pazar günü Londra Moda Haftası kapsamında defileye çıkacak.