Kohl’ün torunu 125 bin euroluk soruda takıldı

ALMANYA’nın RTL televizyonunda yayınlanan popüler yarışma programında ilginç anlar yaşandı. Ünlü şovmen Günther Jauch’un karşısına bu kez eski Almanya başbakanlarından Helmut Kohl’ün torunu Johannes Volkmann çıktı. İlk 4 Ocak’ta yarışma koltuğuna oturan genç yarışmacı, 6 haftalık aradan sonra dün akşam kaldığı yerden devam etti. 125 bin euroluk soruya kadar takıntısız devam eden Volkmann, son soruya yanıt bulamayınca o ana kadar kazandığı 64 bin euro ile yetinmek zorunda kaldı.

YENİ OTO ALACAK

“1952 yılından bu yana şu kurumlardan hangisi ‘Federal alkol dairesi, kenevir dairesi, nikotin veya afyon dairesi’, federal sağlık sisteminin resmi bir parçasıdır?” sorusuna tüm jokerlerini kullandığı için yanıt veremeyen Volkmann’in, kafasındaki ‘alkol dairesi’ şıkkının da yanlış olduğu ortaya çıktı. Doğru cevabın ‘afyon dairesi’ olduğu belirtilirken 24 yaşındaki Johannes Volkmann kazandığı parayla yeni bir otomobil alacağını söyledi.