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HABERLERAvrupa Haberleri

Koalisyonda ilk çatlak

#Almanya#Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock#Başbakan Olaf Scholz
Koalisyonda ilk çatlak

Almanya’nın tarihinde ilk kez gerçekleşen ve SPD, FDP ile Yeşiller’den oluşan ‘trafik lambası koalisyonu’nda daha ilk günden çatlak sesler yükselmeye başladı. Yeni hükümet görevi devralır almaz, Almanya’nın dış politikasını Başbakan Olaf Scholz’un mu yoksa Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un mu yönlendirileceği konusunda ciddi görüş ayrılığı yaşandığı ortaya çıktı.

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SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Yeşiller’li Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un uzun süredir Çin’e ve Rusya’ya yaptırımlar uygulanması talebini hatırlatarak, dış politikada asıl söz sahibinin Başbakan Scholz’un olması gerektiğini açıklaması, ortaklar arasında sıkıntı yarattı. Yeşiller’in Eş Başkanlığı’na soyunan Federal Meclis milletvekili Omid Nouripour, Federal Dışişleri Bakanlığı makamının aşağılanmasına izin verilmeyeceğini vurgularken, Almanya’nın dış politikasından yeni Federal Dışişleri Bakanı Baerbock’un sorumlu olduğunun altını çizdi. 1998-2005 yılları arasında Yeşiller’le ilk koalisyon hükümetini kuran dönemin SPD’li Başbakanı Gerhard Schröder de, Almanya’nın dış politikasının şekillendirilmesinde son sözün Başbakan Scholz’da olduğunu söyledi. Başbakanlığı döneminde “Kimin aşçı, kimin garson olduğu bilinmeli” diyen Schröder, “Olaf Scholz, dış politikada kuralları kimin belirlemesi gerektiğinin bilincinde. Tabii ki başbakan” açıklamasında bulundu.

İLK SEYAHAT PARİS’E
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını aldıktan sonra Federal Meclis’te yemin eden ve SPD’li Heiko Maas’tan görevi devralan Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, aynı akşam Paris’e hareket etti. Baeborck, Paris’te bugün Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştükten sonra Brüksel’e, cuma günü de Varşova’ya uçarak Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya geleceği açıklandı. Başbakan Olaf Scholz’un da 16 yıl önce yemin edip başbakanlığı üstlendikten sonra ilk resmi yurt dışı seyahatini önce Paris, ardından Brüksel’e yapan Angela Merkel’in yolundan gideceği belirtildi. Başbakan Scholz’un yarın Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği ve aynı gün ABD Başkanı Joe Biden öncülüğünde düzenlenecek ‘Demokrasi Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılacağı açıklandı. Scholz, cumartesi günü de Berlin’de dijital ortamda SPD’nin yeni yöneticilerinin seçileceği kurulaya katılacak.

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#Almanya#Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock#Başbakan Olaf Scholz

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