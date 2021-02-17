Klopp, büyük bir çıkmazın içinde



DERTLER DERYA OLMUŞ...

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, başarılarla geçtiği 2 sezonun ardından büyük bir çıkmazın içine düştü. 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni, 2020'de ise Premier Lig'i kazanan Klopp, sezonu kurtarmak için bu 10 probleme çözüm bulmak zorunda... ALISSON

Dünyanın en pahalı kalecilerinden biri olan Alisson, son dönemde yaptığı büyük hatalarla manşetlere çıkıyor. Brezilyalı kaleci, her Liverpool maçında mutlaka skora etki eden bir hareket yapıyor. Klopp'un en güvendiği isimlerden biri olan Alisson, sezonun devamında eski formuna dönmek zorunda...

BEKLER

Liverpool'un altyapıdan yetişen sağ beki Trent Alexander-Arnold, bir dönem dünyanın en iyilerinden biri olarak anılıyor. Sol bek Andy Robertson için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. İkili, hem hücumda hem savunmada eski günlerini mumla aratıyor. STOPER DENEMELERİ

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, bu sezon 17. farklı stoper ikilisini Leicester maçında denedi. Ozan Kabak ve Jordan Henderson ikilisi de çare olamadı ve 3 gol yediler. Liverpool yerel basını, Klopp'un Ozan ve Henderson ile sezon sonuna kadar devam etme fikrinde olduğunu ve bu ikilinin birlikte daha fazla çalıştığını yazdı. Klopp, Alisson ile birlikte bu ikilinin daha güçlü iletişim kurması için çabalıyor. Bakalım Ozan Kabak ve Henderson ikilisi, Klopp'un dermanı olabilecek mi? ORTA SAHA

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Gini Wijnaldum, biten sözleşmesi nedeniyle 'dağınık' gözüküyor. Liverpool'un başarılı günlerinde çok etkili olan Gini, bu sezon performansıyla eskiyi mumla aratanlardan. Henderson'ı stopere çekme zorunluluğu da Klopp'u çaresiz bırakıyor. HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Liverpool, bu sezon sakatlıklardan çok çekti. Dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen Virgil Van Dijk, sezonu kapattı. Fabinho ve James Milner da yok. Naby Keita, geri dönenler arasında. Sezonun devamında Liverpool, yeni ve büyük bir sakatlık haberini daha kaldıramaz. NE SENLE, NE DE SENSİZ

Thiago, ismi ve Bayern'de gösterdiği performansıyla Klopp için tam bir açmaz haline geldi. Liverpool'da gösterdiği performanslar sonrası 11'e yazmak zor. Ancak, Thiago'nun nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Klopp, sezonun devamında Thiago'nun Thiago gibi olmasını umacak. GENÇLERE GÜVENEBİLİR Mİ?

Klopp, sakatlıklar nedeniyle bu sezon birçok genç oyuncuyu 11'e koymak zorunda kaldı. Bu isimlerden bir tek Curtis Jones geleceğe dair umut vaad etti. Sezonun devamında gençler, performanslarını yükseltmek zorunda. XHERDAN SHAQIRI

Shaqiri, sürpriz maçlarda sürpriz çıkışlar yaparak Klopp'u mutlu etmeyi başarmıştı. Ancak, Shaqiri'nin en büyük problemi istikrarlı bir şekilde katkı sağlamak. Sezonun devamında Shaqiri, daha fazla istikrarlı ve daha fazla katkılı oynamak zorunda... BOBBY FIRMINO

Diogo Jota sakatlandıktan sonra Firmino'nun da performansının dip yapması Klopp için hiç hoş olmadı. Liverpool Firmino'ya mecbur. Firmino ise Liverpool'un başarısı için eski günlerine dönmeye mecbur... MO SALAH

Liverpool'un son 5 golünün 4'ünü atmış olması onu bir problem haline getirir mi? Bir düzelme olduğu aşikar. Doğrusu, Liverpool'un çok daha fazla gol atması ve Salah'ın da daha fazla katkı sağlaması gerekiyor.