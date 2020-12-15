Klinik başkanı hükümeti suçladı: Kararsızlık skandal bir siyasi durum

ALMANYA Kalp Merkezi Başkanı Dr. Rüdiger Lange, “Üstelik de Almanya bekliyor. BioNtech aşısı bizim vergi paralarımızla Almanya’da geliştirilmiş olmasına rağmen. Hükümetin kararsızlığı skandal bir siyasi durum” dedi. Başbakan Angela Merkel’in gecikmeden dolaylı sorumlu olduğunu söyleyen Dr. Lange, “Ben Başbakandan böyle tehlikeli bulaşıcı bir hastalığa karşı acil izin için baskı yapmasını beklerdim. Ama Başbakan Avrupa’yla birlikte çözüm bekliyor. BioNTech aşısıyla ilgili araştırma sonuçları ciddi ‘New England Journal of Medicine’ dergisinde yayınlandı. Bu sonuçlara göre aşı oldukça güvenli. EMA’yı beklemekle daha fazla bilgi edinemez” diye konuştu.

VİROLOG SAVUNDU

Tanınmış Alman Virolog Alexander Kekule ise hükümetin tavrını savundu. Kekule, İngiltere’nin aralık ayı sonu AB’den ayrılacağını, bu nedenle kendi başına hareket ettiğini söyledi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Saphn da ulusal çözüm yerine Avrupa çapında çözümü beklemelerini savundu. “Bazıları AB’nin önemini savunurken, aşı da ulusal kartı çıkarıyor” diye eleştirdi.