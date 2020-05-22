MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı
GeriAvrupa KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı
Abone Olgoogle-news

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı yayımladığı bir mesajla İngiltere’deki vatandaşlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“BİRLEŞİK Krallık Kıbrıs Türk Toplumunun Değerli Mensupları, Sevgili Kardeşlerim” diye başlayan Büyükelçi Tuncalı’nın mesajı şöyle; “Bu yıl, koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirsek de, sevgiyi yaşatmak ve dostlukları paylaşmak için siz sevgili kardeşlerimizle Ramazan Bayramımıza ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan bayramlarımız beraberlik bağlarımızın daha da güçlendiği, sevinç ve sıkıntıların paylaşıldığı ve ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamandır. Vatandaşlarımız, derneklerimiz, iş insanlarımız büyük gayretlerle hem koronavirüs salgını, hem ramazan dolayısıyla maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde bulunarak toplumumuzun daha da güçlü olmasını sağlamaktadır. Temsilciliğimiz de aynı doğrultuda vatandaşlarımızın dayanışma ve esenliğine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu özel zamanda hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerimizin, toplumumuz tarafından yaşatılmasının güzelliğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, umut ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim.”

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle