KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi’den bayram mesajı

“BİRLEŞİK Krallık Kıbrıs Türk Toplumunun Değerli Mensupları, Sevgili Kardeşlerim” diye başlayan Büyükelçi Tuncalı’nın mesajı şöyle; “Bu yıl, koronavirüs salgını dolayısıyla farklı bir ramazan dönemi geçirsek de, sevgiyi yaşatmak ve dostlukları paylaşmak için siz sevgili kardeşlerimizle Ramazan Bayramımıza ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplumsal yaşamımızda müstesna yeri olan bayramlarımız beraberlik bağlarımızın daha da güçlendiği, sevinç ve sıkıntıların paylaşıldığı ve ihtiyaç içerisinde olanlara daha çok yardım elinin uzatıldığı zamandır. Vatandaşlarımız, derneklerimiz, iş insanlarımız büyük gayretlerle hem koronavirüs salgını, hem ramazan dolayısıyla maddi ve manevi yardım faaliyetlerinde bulunarak toplumumuzun daha da güçlü olmasını sağlamaktadır. Temsilciliğimiz de aynı doğrultuda vatandaşlarımızın dayanışma ve esenliğine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu özel zamanda hoşgörü, yardımlaşma gibi değerlerimizin, toplumumuz tarafından yaşatılmasının güzelliğiyle, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlık, umut ve sevgi dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim.”