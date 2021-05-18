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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

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KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

Londra’da üç dönemdir görev yapan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, dönüş hazırlığına başladı.

TUNCALI, pazar günü Limasollular Derneği görevlileriyle bir araya geldi. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, toplumumuzun başarılı derneklerinden Limasollular Derneği yönetimi ile görüştü. Toplumumuzda yapılan çalışma ve projelerden bahsedilen görüşme, Sayın Tuncalı’ya kitap takdimi ile devam etmiştir. Teşekkür edilen ve veda edilen Tuncalı’ya, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Sayın Tuncalı’yı güzel anılarla uğurladıklarını belirterek, görev süresi boyunca Limasollular Derneğine ve İngiltere Kıbrıs Türk Toplumuna büyük destek olduğu için teşekkür etti. Tuncalı da Limasollular Derneği’nin gönüllü çalışmalarının devamını temenni etti.”

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

Londra Temsilciliği’nde 1 Ağustos’ta görev süresi dolacak olan Büyükelçi Tuncalı koltuğunu Çimen Keskin’e devredecek. Tuncalı 1 Ağustos’tan itibaren Dışişleri Daire Merkez Örgütü’nde görevlendirilecek.
KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

 

 

 

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