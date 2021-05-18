KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı dönüyor

TUNCALI, pazar günü Limasollular Derneği görevlileriyle bir araya geldi. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, toplumumuzun başarılı derneklerinden Limasollular Derneği yönetimi ile görüştü. Toplumumuzda yapılan çalışma ve projelerden bahsedilen görüşme, Sayın Tuncalı’ya kitap takdimi ile devam etmiştir. Teşekkür edilen ve veda edilen Tuncalı’ya, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Sayın Tuncalı’yı güzel anılarla uğurladıklarını belirterek, görev süresi boyunca Limasollular Derneğine ve İngiltere Kıbrıs Türk Toplumuna büyük destek olduğu için teşekkür etti. Tuncalı da Limasollular Derneği’nin gönüllü çalışmalarının devamını temenni etti.”

Londra Temsilciliği’nde 1 Ağustos’ta görev süresi dolacak olan Büyükelçi Tuncalı koltuğunu Çimen Keskin’e devredecek. Tuncalı 1 Ağustos’tan itibaren Dışişleri Daire Merkez Örgütü’nde görevlendirilecek.

