'Kızlarla otele gittik, biner euro istediler'

3 YAŞINDAYKEN BABAM ÖLDÜRÜLDÜ

Babam ben henüz 3 yaşındayken öldürüldü. Bir caddenin ortasında öldürüldü. Annem beni korumak için bir süre benden gerçeği sakladı. Rotterdam'ın caddelerinden geliyorum ve ordayken sert çocuk olman gerekir. Bu yüzden gençliğimden beri yetişkin birisi oldum. REAL İÇİN BARCELONA'YI REDDETTİM

Real Madrid'e gitmeden önce, 16 takım beni istiyordu. Barcelona Başkanı Juan Laporta ile konuştum. Real Madrid için de sportif direktör Pedja Mijatovic ile konuştum. Bütün kulüpler neredeyse benzer şartları sundular ama Real Madrid'in beni istediğini duyunca, kararımı verdim. MOURINHO YÜZÜNDEN AYRILDIM

Real Madrid'e gelir gelmez kendimi evimde hissettim. Herkes beni sıcak bir şekilde karşıladı. Guti, bana karşı çok iyiydi ve o bir Madrid efsanesiydi. Mourinho ile yaşadığım sorunlar, beni Madrid'den ayırdı. Transfer döneminin kapandığı gün beni aradı ve bana ayrılmamı söyledi. Bana kulüp bulmak için 24 saatten az süre verdi! DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜ İÇİN OYNADIM

Real Madrid dünyanın en iyi kulübü ve ben onlar için oynadım. Bunu kimse benden alamaz. Madrid ile adı geçen bir sürü kaliteli futbolcu oldu ve çoğu bu formayı giyemediler bile. Madrid çok güzel bir şehir: Harika restoranlar, bolca parti ve güzel kızlar... Gençsiniz ve Real Madrid'de oynuyorsunuz. Önümde çok fazla fırsat vardı. PARTİDE HOŞ KIZLARLA TANIŞTIK AMA...

Madrid'deyken arkadaşımla bir kumarhaneye gittik. İki hoş genç kız da bizimle beraberdi. Birlikte otele gittik ve hoş zaman geçirdik. Asıl problem sonra ortaya çıktı. Bizden biner avro istediler. Ödememiz gerektiğini bilmiyordum! ROBINHO EVİNİ GECE KULÜBÜNE ÇEVİRMİŞTİ

Robinho takıma katıldıktan sonra aramız çok iyiydi. Bazen onun evine giderdim. Evindeki bodrumunu bir gece kulübüne çevirmişti. Dışarıya çıkıyor ve eğleniyordum ama insanların söylediği gibi her gece değil. MOURINHO'YU BİR DE PARASI ÖDENMEYİNCE GÖRÜN

Hercules'de bize ödeme yapmayı bıraktılar. Ben de idmanlara gitmeyi bıraktım. Mourinho durumu öğrenince beni aradı. Bana Real Madrid oyuncusu olduğumu ve bunu yapamayacağımı söyledi. Siz bir de Mourinho parası ödenmediğinde ne yapacağını görün! KÜME DÜŞMEMİZİN SEBEBİ HOCAYI KOVMALARIYDI

Hercules'in küme düşmesinin sebebi teknik direktör Esteban Vigo'yu kovmalarıydı. O harika bir teknik direktördü. Onun yerine Miroslav Djukic'i getirdiler. Djukic, sadece onun tarzında mekik çekmemizi istiyordu. Hala bir futbolcu olduğunu sanıyordu. MENAJERLER İLE OLAN SORUN FUTBOLDAN FAZLASIYDI

İngiltere, Rusya ve Türkiye'de oynadım. Ancak menajerlerimle sorunlar yaşadım ve tek konu futbol değildi. Çok para kazanamamaya başladım ve problemler başladı.