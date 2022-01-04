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Kırmızı kart görünce rakibini bu hale getirdi

#Ersin Uyanık#Hürriyetspor-Kuştepe Gençlikspor#Talha Nazlı
Kırmızı kart görünce rakibini bu hale getirdi

Kırklareli 1. Amatör Ligi'nde oynanan Hürriyetspor-Kuştepe Gençlikspor maçında, rakibine tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kalan Hürriyetsporlu Talha Nazlı, bu kez yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yüzüne tekmeyle vurdu. Tekme sonucu çene ve elmacık kemiği ile burnunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edilen Umut Karakaş, hastanede tedaviye alındı.

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Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda dün Büyükmandıra Belediye Stadı'nda, Hürriyetspor ile Kuştepe Gençlikspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Hürriyetspor'dan Talha Nazlı, rakibi Umut Karakaş'a tekme atınca, hakem Ömer Şıvka tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kırmızı kart gören Talha Nazlı, bu kez aldığı tekmenin etkisiyle yerde yatan rakibi Umut Karakaş'ın yanına giderek yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekmeyle kendinden geçen Umut Karakaş, ambulansla Babaeski Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan Karakaş'ın çene ve elmacık kemiğiyle burunda kırıklar, sol gözünün altında ise 2 santimetre yırtık tespit edildi. Umut Karakaş, buradaki tedavisinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip tedaviye alındı.

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'CİNAYETE TEŞEBBÜS'
Kuştepe Gençlikspor yönetim kurulu üyesi İbrahim Meriç, olaydan üzüntü duyduklarını belirterek, Hürriyetspor maçında ilk golü attıktan sonra rakiplerinin sertleştiğini söyledi. Maçı izlerken yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyleyen Meriç, "Rakip takım oyuncusu bizim oyuncumuz Umut Karakaş'a uçarak tekme atınca kırmızı kart gördü. Oyuncumuz yerde kıvranırken, bu kez de gelip yüzüne tekme attı. Tekmenin sesini biz 50 metre uzaklıktan duyduk. Yerde yatan futbolcunun yüzüne tekme atmak resmen cinayete teşebbüs. Olayın ardından takımı sahadan çekmek istedik ama hakem oynattı. Maçı 3-0 kazandık" dedi.

Maçın ardından jandarmaya giderek, tekme atan futbolcu Talha Nazlı'dan şikayetçi olduklarını söyleyen İbrahim Meriç, "Maç bitince tüm takım olarak Babaeski Devlet Hastanesi'ne gittik. Yüzüne tekme atılan oyuncumuz ve diğer tüm oyuncularımız da bireysel olarak şikayette bulundu. Hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.

Kırmızı kart görünce rakibini bu hale getirdi
Yaşanan olayların ardından Kuştepe Gençlikspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından iki açıklama yayınladı. Birinci açıklamada, "Nicedir köylerimiz arasında ilişkileri güçlendirmek, günlük aktivitelerimizi renklendirmek ve spora gönül vermiş gençlerimizin yanında yer almak gibi bir idealle tribünleri genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk demeden dolduruyoruz, renk ve neşe katarak amatör liglere can veriyoruz. Ancak bugün bir utanca şahit olduk. Oysa atkılarımızı bile takmadık, davulumuzu evde bıraktık, tezahürat yapmadık. Gollerimize sessiz sevindik, misafirliğe yakışır şekilde oyunumuzu oynadık. Büyükmandıra deplasmanında, Hürriyetspor karşısında Kuştepe Gençlikspor olarak 3-0 galibiyetle ayrıldık. Davullar, marşlar, öfke neşe görebilir yeşil sahalar. Küfürler kavgalar da görebilir bu sahalar, evet ciddi sakatlanmalar da görebilir, sarı kırmızı kartlar görebilir. Hatayı kabul bir erdemdir, utancı ortaya koyan özür dilemesini bilmelidir. Sakatlığa geçmiş olsunu değil ayıba özür, caniliğe kınama bekliyoruz. Görüntüler takdirinize bırakılmıştır. Maçın durduğu esnada, yerde yatan sakatlanmış oyuncuya tekme atmak futbolun neresinde, bunu bir geçmiş olsun ile geçiştirmek centilmenliğin neresinde Hürriyetspor?" denildi.

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'ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI'
Kuştepe Gençlikspor'dan yapılan, 'Amatör futbolda kara gün' başlığıyla ikinci açıklamada, "Hürriyet deplasmanında yerde duran oyuncumuz Umut Karakaş'ın yüzüne çok sert bir şekilde tekme atan Hürriyetspor oyuncusu en ağır cezayı alması için kulübümüz ve avukatlarımızla gereken tüm adli işlemler başlatılmıştır. Futbol dostluk ve kardeşlik çerçevesi içinde geçen bir oyundur. Yenmenin ve yenilmenin önemsiz kaldığı bu karşılaşma, amatör futbol tarihine kara leke olarak kazındı. Futbolcumuz ve kardeşimiz Umut Karakaş'a acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı kart görünce rakibini bu hale getirdi
BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ
Hürriyetspor Başkanı Ersin Uyanık da maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, futbolcuya tekme atılmasını esefle kınadıklarını belirtti. Özür dileyen Uyanık açıklamasında, "Bugün oynanan maçta saha içinde yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Kuştepe Gençlikspor yönetiminden özür diliyoruz. Futbolcu kardeşimiz Umut Karakaş'a yapılanı esefle kırıyoruz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Yönetim olarak geçmiş olsun ziyaretine en yakın zamanda geleceğiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ersin Uyanık#Hürriyetspor-Kuştepe Gençlikspor#Talha Nazlı

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