Kira ve temel yardÄ±mda muafiyet sÄ±nÄ±rÄ± deÄŸiÅŸiyor

Ã–RNEÄžÄ°N; emekli aylÄ±ÄŸÄ± yetmediÄŸi iÃ§in AlmancasÄ± â€˜Grundsicherungâ€™ olan sosyal yardÄ±m Ã¶deneÄŸine ve kira yardÄ±mÄ±na muhtaÃ§ olan vatandaÅŸlarÄ±n cebinde ay sonunda daha fazla para kalacak. Gerek sosyal yardÄ±m Ã¶deneÄŸinde gerekse kira yardÄ±mÄ±nda dikkate alÄ±nan gelir sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n yukarÄ± Ã§ekilmesi sonucu, sÃ¶z konusu yardÄ±m kalemlerinden yapÄ±lacak kesinti miktarlarÄ± da dÃ¼ÅŸecek.

33 YIL ÅžARTI ARANACAK

Emeklilerin lehinde olan bu uygulamadan yararlanabilmek iÃ§in ise temel emeklilik Ã¶deneÄŸi iÃ§in aranan ÅŸartlara sahip olmak gerekiyor. Bu ÅŸartlarÄ± da kÄ±saca hatÄ±rlatalÄ±m; En az 33 yÄ±l sigortalÄ±lÄ±k sÃ¼resine sahip olmak ve bu sÃ¼reÃ§te elde edilen kazancÄ±n, Almanyaâ€™daki ortalama gelirin yÃ¼zde 30â€™u ve Ã¼zerinde olmasÄ± gerekiyor. Bu koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan emeklilerin brÃ¼t emekli aylÄ±klarÄ±ndan 100 eurosu ve geri kalan miktarÄ±n da sadece yÃ¼zde 30â€™u, temel emeklilik Ã¶deneÄŸi hesabÄ±nda muaf tutulacak. DiÄŸer bir ifadeyle, bu hesap sonucu temel emeklilik Ã¶deneÄŸinde hesaplanan muaf gelir miktarÄ±nÄ±n, sosyal yardÄ±m Ã¶deneÄŸinin en fazla yÃ¼zde 50â€™sini aÅŸmamasÄ± gerekiyor ki, bu da toplamda 216 euro yapÄ±yor.

NASIL HESAPLANACAK?

Ã–rneÄŸin 33 yÄ±l sigortalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n 550 euro tutarÄ±nda olduÄŸunu varsayalÄ±m. Bu 550 euronun 100 eurosu dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±ndan, dikkate alÄ±nan geliriniz 450 euro olarak belirlenecektir. Bu miktarÄ±n yÃ¼zde 30â€™u da, 135 Euro yapÄ±yor. Netice itibarÄ±yla, 235 euro (100 + 135 = 235 euro) tutarÄ±ndaki muafiyet gelir, sosyal yardÄ±m Ã¶deneÄŸinin yÃ¼zde 50â€™sini (216 euro yapÄ±yor) aÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan, sosyal yardÄ±m miktarÄ± veya kira yardÄ±mÄ± hesaplanÄ±rken baz alÄ±nan muaf gelir miktarÄ±, toplamda 216 euro olarak kalacaktÄ±r. DiÄŸer bir ifadeyle, verdiÄŸimiz bu Ã¶rnekte 550 euroluk emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece 334 eurosu (550 â€“ 216 = 334 Euro), sosyal yardÄ±m veya kira yardÄ±mÄ± ile mahsup edilecektir. - BÄ°TTÄ° -

- BUNU UNUTMAYINIZ-

Ã‡OCUK BAÅžINA 150 EURO KORONA YARDIMI MAYISTA

KORONAVÄ°RÃœS salgÄ±nÄ±nÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± maddi zararlarÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak ailelerin sÄ±rtÄ±na maddi kÃ¼lfet olarak binen ek harcamalarÄ± karÅŸÄ±lamak amacÄ±yla Almanyaâ€™da yaÅŸayan Ã§ocuklu ailelere yeni bir yardÄ±m paketi daha hazÄ±rlandÄ±. Federal HÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturan koalisyon ortaklarÄ± CDU/CSU ve SPD liderleri, geÃ§en hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nkÃ¼ zirvede, Ã§ocuk baÅŸÄ±na 150 euro tutarÄ±nda korona yardÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda uzlaÅŸtÄ±lar. Handelsblatt gazetesinin haberine gÃ¶re, Federal Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yardÄ±m Ã¶demesi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren koronavirÃ¼s pandemisi sÃ¼resince ikinci kez yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan maddi yardÄ±mla, baÅŸta artan yuva, kreÅŸ ve bakÄ±cÄ± masraflarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hedefleniyor. Fedeal hÃ¼kÃ¼metin bunun iÃ§in toplam 2.1 milyor euro tutarÄ±ndan bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gelen bilgiler arasÄ±nda. GeÃ§en yÄ±l da Ã§ocuklu ailelere, Ã§ocuk baÅŸÄ±na 300 euro yardÄ±m yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

- BUNU BÄ°LÄ°YOR MUSUNUZ? -

BU KAR-KIÅž KÄ°MÄ°N KÃœREÄžÄ°NÄ° YAKACAK?

HANÄ° bir sÃ¶z vardÄ±r; â€˜Mart ayÄ± kapÄ±dan baktÄ±rÄ±r, kazma kÃ¼rek yaktÄ±rÄ±râ€™. Daha mart ayÄ±na gelmeden Almanyaâ€™yÄ± penÃ§esi altÄ±na alan ve hava Ä±sÄ±sÄ±nÄ± yer yer -10 seviyesine kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ren aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±, ÅŸimdiden kazma kÃ¼rek yaktÄ±racaÄŸa benziyor. Ã–zellikle Ã¼lkenin kuzey ve gÃ¼ney kesimlerinde gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ± zorlaÅŸtÄ±ran dondurucu soÄŸuklar, yollarÄ± buzlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kara ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkileniyor. Kar ve buzlanma sonucu kapanan yollar, kendi gÃ¶rev alanÄ±na giren belediyeler tarafÄ±ndan kepÃ§eli aÄŸÄ±r iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan temizlenerek trafiÄŸe aÃ§Ä±lÄ±rken, mesken mahallelerde sokaklarÄ±n ve yaya yollarÄ±nÄ±n kardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÅŸinin kimin sorumluluÄŸunda olduÄŸunu biliyor musunuz? Belediye mi, konut sahipleri mi, yoksa kiracÄ±lar mÄ± sokaklarÄ±n kar ve buzdan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sorumlu? Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de yoÄŸun bir ÅŸekilde devam edeceÄŸi iÃ§in bugÃ¼nkÃ¼ yazÄ±mÄ±zÄ± bu konuya ayÄ±rdÄ±k.

KÄ°MÄ°N GÃ–REVÄ°?

Alman KiracÄ±lar BirliÄŸi (DMB) tarafÄ±ndan bu konuda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaya yollarÄ±ndaki kar temizliÄŸi, ilk etapta arsa veya bina/konut sahiplerinin gÃ¶revi. Bu gÃ¶rev, kiracÄ±lara aktarÄ±labilir, ancak bunun iÃ§in kira kontratÄ±nda bu sorumluluk aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtilmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Bina sahibi tarafÄ±ndan tÃ¼m kiracÄ±lara daÄŸÄ±tÄ±lan ev kurallarÄ±nda bu konuda bir dÃ¼zenlemenin yer almasÄ±, kiracÄ±larÄ±n karla kaplanan yollarÄ± temizleme sorumluluÄŸunu Ã¼stlenmelerine yetmiyor. Ã–zellikle zemin katta oturanlarÄ±n otomatikman kar kÃ¼reme gÃ¶revini Ã¼stlenmeleri diye bir kural yok DMBâ€™ye gÃ¶re. Bina sahibi, bu gÃ¶rev iÃ§in bir kiÅŸiyi veya bir temizlik ÅŸirketini gÃ¶revlendirebilir, kira kontratÄ±nda bu yÃ¶nde bir dÃ¼zenlemenin yer almasÄ± ÅŸartÄ±yla, temizlik harcamalarÄ±nÄ± da iÅŸletme masrafÄ± olarak kiracÄ±lar arasÄ±nda paylaÅŸtÄ±rabilir. Bina sahipleri, kar kÃ¼reme gÃ¶revini hariÃ§ten birine devretse de, karla kaplanan yaya yolunun kurallara uygun temizlenip temizlenmediÄŸini denetlemekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r. Aksi takdirde, olasÄ± bir kazada sorumluluk bina sahibine ait olur.

NE ZAMAN TEMÄ°ZLENMELÄ°?

Kar ve buzla kaplÄ± yollarÄ± aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± genellikle saat 07.00 ile 20.00 arasÄ±nda yapÄ±lmalÄ±. Yaya trafiÄŸinin yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerde, kar temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± akÅŸamÄ±n geÃ§ saatlerine kadar sÃ¼rebilir. Hafta sonlarÄ± ve resmi tatil gÃ¼nlerinde ise kar kÃ¼reme sabah saat 08.00 veya saat 09.00â€™da baÅŸlasa da sorun teÅŸkil etmez. Ancak gÃ¼n iÃ§erisinde yollar birkaÃ§ kez kardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve buzlanmamasÄ± iÃ§in Ã§akÄ±l taÅŸÄ± veya tuz serpilmesi gerekiyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z olmasÄ± halinde kar kÃ¼reme iÅŸine yaÄŸÄ±ÅŸ durana kadar ara verilebilir.

NERELER TEMÄ°ZLENMELÄ°?

Kurallar Ã¼lkesi Almanyaâ€™da kar kÃ¼renecek ve Ã§akÄ±l/tuz serpilecek alanlar aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirlenmiÅŸ durumda. Buna gÃ¶re, yaya yollarÄ±, ev veya bina giriÅŸlerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§Ã¶p bidonlarÄ±na ve garajlara giden ara yollar da iki yayanÄ±n yan yana geÃ§meye yetecek mesafe olarak belirlenen bir metre eninde kardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±. Ä°ÅŸlek caddelerdeki yaya yollarÄ± ise en az 1.5 metre eninde bir ÅŸerit halinde kardan temizlenmesi gerekiyor.

SIRAYLA TEMÄ°ZLÄ°K

Kira kontratlarÄ±nda kar-kÄ±ÅŸ temizliÄŸi ile ilgili Ã¶zel bir madde yer almasÄ± halinde, Ã§ok katlÄ± binada oturan kiracÄ±larÄ±n kar kÃ¼reme gÃ¶revini sÄ±rasÄ±yla Ã¼stlenmeleri gerekiyor. HastalÄ±k ya da iÅŸ gereÄŸi seyahatte olan kiracÄ±lar ise kar temizleme iÅŸi iÃ§in mazeretleri olduÄŸu sÃ¼re boyunca yerlerine bakacak kiÅŸiyi Ã¶nceden tayin etmelerinde fayda var. Aksi takdirde ihmalden dolayÄ± kaza anÄ±nda sorumlu olunabiliyor. Bina sahibi ise kar temizleme iÃ§in gerekli araÃ§ ve gereÃ§leri temin etmekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.

KAZADA SORUMLULUK KÄ°MÄ°N?

Yolun karla kaplÄ± olmasÄ± veya buzlanmasÄ± sonucu meydana gelen kazalardan kim sorumlu olacak? Genellikle buzlu yolda kayma ve dÃ¼ÅŸme sonucu meydana gelen kazalarda zarara uÄŸrayan veya dÃ¼ÅŸme sonucu yaralanan kiÅŸi, kar temizleme gÃ¶revini ihmal eden sorumlu kiÅŸiden tazminat isteyebilir. EÄŸer yaya, yolun buzlu olduÄŸunu gÃ¶rmesine raÄŸmen bile bile bu yoldan geÃ§meyi tercih ediyorsa, o zaman kendisi de kusurlu sayÄ±lÄ±r ve kusuru oranÄ±nda alacaÄŸÄ± tazminat miktarÄ± dÃ¼ÅŸer. DileÄŸimiz, herkesin gÃ¶revini kurallar Ã§erÃ§evesinde yerine getirmesi ve kimsenin de bu zorlu kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde zarara uÄŸramamasÄ±. Bu vesileyle tÃ¼m okurlarÄ±mÄ±za gÃ¼zel bir hafta sonu diliyoruz.