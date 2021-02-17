‘Kin, kışkırtma ve ırkçılığa karşı çıkın’

ALMANYA Uyum Vakfı’nın hayata geçirdiği ‘Kine Karşı Benim Sesim Girişimi’, nerede ve ne zaman olursa olsun, ırkçılığa karşı kararlı bir biçimde mücadele edilmesini istedi. Vakıf Konseyi Başkanı olan Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “Hanau saldırganı derin ırkçı bir zihniyetteydi ve kin dolu olduğu için bu saldırılarda bulundu. Saldırılardan önce de bu radikalleşmeyi internette yayınladı. Bizler hem gerçek hem de dijital dünyada kararlı bir biçimde kine karşı koymalıyız. Bu ırkçı ideolojilerin yeşermesine izin vermeyip, hep birlikte kurutmalıyız” dedi.

HAYATTAN KOPARILDILAR

Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz da bir yol önce girişilen ırkçı saldırılarla kadın ve erkeklerin hayattan koparıldıklarını dile getirdi. Widmann-Mauz, “Bu insanlar Hanauluydu. Onlar Almanya’nın bir parçasıydı. Hanau’daki bu ırkçı ölümler bizim daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle federal hükümet ırkçılığa karşı bir dizi somut tedbirler içeren ‘Önlemler Paketi’ni hayata geçirmiştir” açıklamasında bulundu. BİREYSEL SALDIRI UYARISI

Federal Kriminal Dairesi Baişkanı Holger Münch, Almanya’da son dönemlerde aşırı sağcılar arasında bireysel radikalleşmenin arttığını söyledi. Aşırı sağcıların yabancı düşmanlığı, ırkçılık, kadın düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı motifli bireysel saldırılarda bulunulabileceği uyarısında da bulundu. Hessen eyalet yönetimiyle Hanau Belediyesi’nin 19 Şubat Cuma akşamı ortaklaya düzenleyeceği Hanau kurbanlarını anma törenine Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier’in de katılıp bir konuşma yapacağı ve tören öncesi kurban yakılarıyla bir araya geleceği açıklandı.

Hanau’daki anma törenine Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve AK Parti milletvekili Zafer Sırakaya’nın katılacağı da öğrenildi.